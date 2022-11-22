Яскраві привітання з Днем синів 2022: прикольні картинки та листівки

Це день хлопчиків, чоловіків та всіх тих, хто має сина.

У вівторок, 22 листопада, у всьому світі святкують День синів або День сина. Цей день вважається дуже важливим як для батьків, які мають сина, так і дітей. Це свято є неофіційним, проте відзначають його щороку.

День сина відносно молоде свято, і тому воно не таке популярне, як День матері або День батька. Найбільшу популярність він набув лише 2018 року, коли його підхопили у соціальних мережах.

Про походження Дня синів відомо мало. Відомо, що у 2014 році з подачі медіавидання The Guardian у контексті Міжнародного чоловічого дня з’явилася ідея проводити International Son Day (Міжнародний день сина). Традицій святкування як таких немає, тож кожна сім’я може відзначати його по-своєму.

"Телеграф" підібрав для вас гарні листівки та картинки з Днем сина, щоб ви могли порадувати своїх хлопчиків у цей чудовий день.

Привітання Днем синів 2022: картинки та листівки

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