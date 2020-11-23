Красиві і добрі вітання на День святої Ольги 2020

У понеділок, 23 листопада, встановлено іменини Ольги в честь мучениці Ольги Масленнікової.

Ольга Олександрівна Масленнікова народилася 10 липня 1874 року в місті Калузі. Після закінчення церковно-приходської школи, стала прихожанкою храму великомученика і Побідоносця Георгія. 29 жовтня 1937 була арештована, а на допитах відкидала направлені на неї звинувачення. 19 листопада НКВС засудила її до 8 років ув'язнення, а в 1941 році померла в концтаборі. Пізніше була зарахована до лику святих новомучеників.

Щоб привітати Ольгу з іменинами 23 листопада, "Телеграф" підібрав для вас найкрасивіші привітання в листівках і картинках українською і російською мовами, представлені нижче.

Про те, якими характерними рисами володіють жінки на ім'я Ольга - читайте тут.