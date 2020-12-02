З Днем ангела, Олександр! Красиві привітання на іменини 2020

2 грудня православна церква вшановує пам'ять священномученика, ієрея Олександра Мішутіна. Ну і відповідно всі Олександри відзначають свої іменини.

З цього приводу «Телеграф» приготував красиві привітання з днем ангела Олександра.

2 грудня вшановується пам'ять новомученика Олександра Мішутіна, який народився в 1885 році. Навчався в Рязанській учительській семінарії, після чого в 1916 році в священному сані служив в Москві. У 1935 році Олександра заслали на 5 років в Казахстан, після чого разом з іншими священнослужителями звинуватили у контрреволюційній агітації і засудили до розстрілу. Саме 2 грудня 1937 року його розстріляли. До лику святих ієрея додали в 2000 році.

Ім'я Олександр - одне з найбільш поширених в нашій країні чоловічих імен. Напевно у кожної людини є друг або знайомий з ім'ям Олександр.

Походить ім'я Олександр від давньогрецького Александрос і складається з двох частин - «алекс», що означає «захищати» і «андрос» - «чоловік», «людина». Носії імені Олександр працьовиті, амбітні і самостійні, дуже надійні і вірні друзі і чоловіки.

Телеграф зібрав листівки і картинки на українській мові, якими можна привітати Саш з іменинами: