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П'ятниця, 26.03.2021
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День Національної гвардії України 2021: привітання в листівках та картинках

День Національної гвардії України 2021: привітання в листівках та картинках
Оновлено 09:43 Сьогодні Телеграф Фото: twitter

У п'ятницю, 26 березня, відзначається національне свято - День Національної гвардії України.

Свято було засновано 18 березня 2015 року з указом президента Петра Порошенка № 148/2015 "Про День Національної гвардії України", враховуючи заслуги Національної гвардії України у справі захисту суверенітету України, її територіальної цілісності, життя, законних прав і свобод громадян.

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Додамо, що до 2015 року відзначався як День внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України.

"Телеграф" підібрав найкращі листівки і картинки зі святом Національної гвардії України на українській мові.

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Тетяна Кармазіна
Автор: Тетяна Кармазіна Редактор стрічки новин
Перегляди: 125

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Привітання, Листівки, Свята, День Національної гвардії України.
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