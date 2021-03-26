День Національної гвардії України 2021: привітання в листівках та картинках

У п'ятницю, 26 березня, відзначається національне свято - День Національної гвардії України.

Свято було засновано 18 березня 2015 року з указом президента Петра Порошенка № 148/2015 "Про День Національної гвардії України", враховуючи заслуги Національної гвардії України у справі захисту суверенітету України, її територіальної цілісності, життя, законних прав і свобод громадян.

Додамо, що до 2015 року відзначався як День внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України.

"Телеграф" підібрав найкращі листівки і картинки зі святом Національної гвардії України на українській мові.