Україна стрімко наближається до повного локдауну: МОЗ розширив список "червоних" областей (мапа)

Кількість регіонів України, які потрапили в "червону" зону небезпеки поширення коронавыруса Covid-19, за три дні зросла ще на два, і за станом на четвер, 25 березня, становить 10 з 25 (24 області + Київ).

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я України.

До Києва, а також Житомирської, Закарпатської, Київської, Івано-Франківської, Одеської, Сумської та Чернівецької областей, що раніше увійшли у "червону" зону, додалися ще дві - Миколаївська і Черкаська.

Майже всі інші регіони увійшли в "помаранчеву" зону, і тільки Херсонська область все ще залишається в "жовтій".

Як повідомлялося, 24 березня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що якщо ситуація з коронавірусом в Україні погіршиться, то не виключено, що доведеться "закрити всю країну".

Станом на ранок четверга, 25 березня, в Україні лікарі за добу зареєстрували відразу два сумних рекорди в зв'язку з коронавірусом Covid-19. При цьому відразу в чотирьох регіонах країни кількість нових випадків захворювання перевищила 1000.