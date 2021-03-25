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Четверг, 25.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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Коронавирус установил сразу два печальных рекорда в Украине: в каких областях ситуация хуже всего

Коронавирус установил сразу два печальных рекорда в Украине: в каких областях ситуация хуже всего
10:15 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

Медикам за последние сутки в Украине пришлось регистрировать сразу два антирекорда пандемии: заболели 16 669 человек и умерли 362 пациента.

Об этом сообщается в статистике СНБО за 25 марта.

Данные показатели заболеваемости и смертности являются рекордными с начала пандемии в стране.

В прошлый раз рекордный показатель суточной заболеваемости составил 16 294 и был зарегистрирован 28 ноября 2020 года.

коронавирус

В то же время смертность в Украине резко увеличилась за последние недели и последний рекорд смертности фиксировали днем ранее, тогда за сутки 342 человека скончались.

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Области с худшей ситуацией по количеству заболевших:

  • в Киеве 1267 пациентов получили позитивный ковид-тест,
  • 1235 граждан заболели в Одесской области,
  • в Житомирской области 1136 человек заразились коронавирусом,
  • во Львовской области 1032 украинца подхватили COVID-19,
  • 989 человек заболели "короной" в Хмельницкой области.

Топ-5 областей по Украине с высоким уровнем смертей:

  • 37 человек умерли в Днепропетровской области,
  • в Киеве скончались 35 пациентов,
  • коронавирус убил 26 человек в Ивано-Франковске,
  • в Одесской области 25 человек ушли из жизни из-за COVID-19,
  • на Львовщине 24 украинца скончались.

Стоит напомнить, что ранее академик украинского НАН оценил ситуацию с коронавирусом в Украине и рассказал, когда стоит ввести локдаун.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, Коронавирус, Covid-19.
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