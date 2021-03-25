Коронавирус установил сразу два печальных рекорда в Украине: в каких областях ситуация хуже всего

Медикам за последние сутки в Украине пришлось регистрировать сразу два антирекорда пандемии: заболели 16 669 человек и умерли 362 пациента.
Об этом сообщается в статистике СНБО за 25 марта.
Данные показатели заболеваемости и смертности являются рекордными с начала пандемии в стране.
В прошлый раз рекордный показатель суточной заболеваемости составил 16 294 и был зарегистрирован 28 ноября 2020 года.
В то же время смертность в Украине резко увеличилась за последние недели и последний рекорд смертности фиксировали днем ранее, тогда за сутки 342 человека скончались.
Области с худшей ситуацией по количеству заболевших:
Топ-5 областей по Украине с высоким уровнем смертей:
Стоит напомнить, что ранее академик украинского НАН оценил ситуацию с коронавирусом в Украине и рассказал, когда стоит ввести локдаун.