Коронавирус установил сразу два печальных рекорда в Украине: в каких областях ситуация хуже всего

Медикам за последние сутки в Украине пришлось регистрировать сразу два антирекорда пандемии: заболели 16 669 человек и умерли 362 пациента.

Об этом сообщается в статистике СНБО за 25 марта.

Данные показатели заболеваемости и смертности являются рекордными с начала пандемии в стране.

В прошлый раз рекордный показатель суточной заболеваемости составил 16 294 и был зарегистрирован 28 ноября 2020 года.

В то же время смертность в Украине резко увеличилась за последние недели и последний рекорд смертности фиксировали днем ранее, тогда за сутки 342 человека скончались.

Области с худшей ситуацией по количеству заболевших:

в Киеве 1267 пациентов получили позитивный ковид-тест,

1235 граждан заболели в Одесской области,

в Житомирской области 1136 человек заразились коронавирусом,

во Львовской области 1032 украинца подхватили COVID-19,

989 человек заболели "короной" в Хмельницкой области.

Топ-5 областей по Украине с высоким уровнем смертей:

37 человек умерли в Днепропетровской области,

в Киеве скончались 35 пациентов,

коронавирус убил 26 человек в Ивано-Франковске,

в Одесской области 25 человек ушли из жизни из-за COVID-19,

на Львовщине 24 украинца скончались.

Стоит напомнить, что ранее академик украинского НАН оценил ситуацию с коронавирусом в Украине и рассказал, когда стоит ввести локдаун.