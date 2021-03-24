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Локдаун уже нужно вводить: академик НАН Украины оценил ситуацию с COVID-19

Локдаун уже нужно вводить: академик НАН Украины оценил ситуацию с COVID-19
Обновлено 07:29 Сегодня Телеграф Фото: Телеграф

В связи с ростом агрессивности коронавируса, а также увеличения числа больных уже есть все предпосылки для введения локдауна в Украине.

Такое мнение в эфире программы "Сегодня. Вечером" на телеканале "Украина 24" 23 марта озвучил академик украинского НАН Сергей Комисаренко

По его словам, в стране нужно вводить полный карантин, поскольку именно сейчас Украина проходит этап, "когда идет массированный подъем" по числу заболевших и умерших. Академик видит множество нарушений "элементарных вещей", таких, как физическое дистанцирование, ношение масок и мытье рук.

На вопрос об ожидаемом пике COVID-19 глава комиссии по биозащите при СНБО утвердительно ответил, что это вторая волна, но "это не важно", подчеркнув, что именно сейчас украинцы являются наблюдателями резкого роста заболевших.

Академик НАН считает самым эффективным оружием против коронавируса - вакцинацию.

Стоит напомнить, что 22 марта в "красных" зонах запретили ходить без маски даже на улице - на кого распространяется запрет украинских властей.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, НАН, Covid-19, Локдаун, Сергей Комисаренко.
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