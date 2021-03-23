Маски на улице обязательны, но не для всех: нюансы новых ограничений для "красной" зоны

Правительство Украины своим постановлением №230 от 22 марта запретило жителям "краснозонных" областей выходить на улицу без маски.

Впрочем, как пишет BBC, в Минздраве пояснили на кого именно распространяется данный запрет.

В постановлении говорится, что запрещается "пребывание на территориях общего пользования без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно".

К зонам общего пользования принадлежат:

парки;

скверы;

площади;

дороги;

улицы;

пляжи;

кладбища.

Однако как сообщают источники издания в Минздраве, такой запрет действительно касается общественных мест, но только при условии невозможности соблюдать социальную дистанцию. Таким образом, если человек находится, например, в парке один, то маску можно не надевать.

Как сообщалось ранее, в Украине в "красные" зоны попадает город Киев и еще семь областей. А вот в "желтой" зоне осталась лишь единственная Херсонская область.