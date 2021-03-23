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Маски на улице обязательны, но не для всех: нюансы новых ограничений для "красной" зоны

Маски на улице обязательны, но не для всех: нюансы новых ограничений для "красной" зоны
Обновлено 22:56 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Правительство Украины своим постановлением №230 от 22 марта запретило жителям "краснозонных" областей выходить на улицу без маски.  

Впрочем, как пишет BBC, в Минздраве пояснили на кого именно распространяется данный запрет. 

В постановлении говорится, что запрещается "пребывание на территориях общего пользования без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно". 

К зонам общего пользования принадлежат: 

  • парки;
  • скверы;
  • площади;
  • дороги;
  • улицы;
  • пляжи;
  • кладбища.  

Однако как сообщают источники издания в Минздраве, такой запрет действительно касается общественных мест, но только при условии невозможности соблюдать социальную дистанцию. Таким образом, если человек находится, например, в парке один, то маску можно не надевать. 

Как сообщалось ранее, в Украине в "красные" зоны попадает город Киев и еще семь областей. А вот в "желтой" зоне осталась лишь единственная Херсонская область.  

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Минздрав, Коронавирус, Covid-19.
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