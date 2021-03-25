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Четверг, 25.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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В Украине установлен рекорд по числу новых случаев коронавируса с начала года: данные на 25 марта

В Украине установлен рекорд по числу новых случаев коронавируса с начала года: данные на 25 марта
08:37 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

Украинские врачи за прошедшие сутки зарегистрировали рекордные с начала года 16 669 случаев заболевания на коронавирус. Кроме того, третий день подряд фиксируется рекорд по числу летальных случаев.

Об этом 25 марта сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

В последний раз более 16 тысяч больных за день в Украине было еще 28 ноября 2020 года.

корона

Согласно данным Минздрава в Украине за прошедшие 24 часа:

  • 4838 человек были госпитализированы,
  • 362 пациента скончались,
  • побороли болезнь 6748 граждан,
  • тестов ПЦР провели 57818.

В свою очередь с начала пандемии в стране заболели 1 596 575 человек, а выздоровели только 1 283 020 пациентов, при этом умерли 31 135 украинцев.

Топ-5 областей Украины  с наибольшим суточным показателем заболеваемости:

  • Киев - 1267 человек заразились коронавирусом,
  • в Одесской области 1235 граждан заболели,
  • 1136 человек подхватили COVID в Житомирской области,
  • на Львовщине 1032 украинца получили позитивный ковид-тест,
  • в Хмельницкой области 989 человек подтвердили свой диагноз - коронавирус.

А тем временем уже 18561 человек успели привить за прошлые сутки, при том, что с начала вакцинации в стране ее уже прошли 155 587 человек.

Стоит напомнить, что ранее академик НАН Украины оценил ситуацию в стране и дал совет на введение локдауна.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Коронавирус, Covid-19.
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