В Украине установлен рекорд по числу новых случаев коронавируса с начала года: данные на 25 марта

Украинские врачи за прошедшие сутки зарегистрировали рекордные с начала года 16 669 случаев заболевания на коронавирус. Кроме того, третий день подряд фиксируется рекорд по числу летальных случаев.

Об этом 25 марта сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

В последний раз более 16 тысяч больных за день в Украине было еще 28 ноября 2020 года.

Согласно данным Минздрава в Украине за прошедшие 24 часа:

4838 человек были госпитализированы,

362 пациента скончались,

побороли болезнь 6748 граждан,

тестов ПЦР провели 57818.

В свою очередь с начала пандемии в стране заболели 1 596 575 человек, а выздоровели только 1 283 020 пациентов, при этом умерли 31 135 украинцев.

Топ-5 областей Украины с наибольшим суточным показателем заболеваемости:

Киев - 1267 человек заразились коронавирусом,

в Одесской области 1235 граждан заболели,

1136 человек подхватили COVID в Житомирской области,

на Львовщине 1032 украинца получили позитивный ковид-тест,

в Хмельницкой области 989 человек подтвердили свой диагноз - коронавирус.

А тем временем уже 18561 человек успели привить за прошлые сутки, при том, что с начала вакцинации в стране ее уже прошли 155 587 человек.

Стоит напомнить, что ранее академик НАН Украины оценил ситуацию в стране и дал совет на введение локдауна.