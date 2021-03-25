В Украине установлен рекорд по числу новых случаев коронавируса с начала года: данные на 25 марта

Украинские врачи за прошедшие сутки зарегистрировали рекордные с начала года 16 669 случаев заболевания на коронавирус. Кроме того, третий день подряд фиксируется рекорд по числу летальных случаев.
Об этом 25 марта сообщил глава Минздрава Максим Степанов.
В последний раз более 16 тысяч больных за день в Украине было еще 28 ноября 2020 года.
Согласно данным Минздрава в Украине за прошедшие 24 часа:
В свою очередь с начала пандемии в стране заболели 1 596 575 человек, а выздоровели только 1 283 020 пациентов, при этом умерли 31 135 украинцев.
Топ-5 областей Украины с наибольшим суточным показателем заболеваемости:
А тем временем уже 18561 человек успели привить за прошлые сутки, при том, что с начала вакцинации в стране ее уже прошли 155 587 человек.
Стоит напомнить, что ранее академик НАН Украины оценил ситуацию в стране и дал совет на введение локдауна.