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Четвер, 25.03.2021
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В Україні встановлено рекорд за кількістю нових випадків коронавируса з початку року: дані на 25 березня

В Україні встановлено рекорд за кількістю нових випадків коронавируса з початку року: дані на 25 березня
Оновлено 08:42 Сьогодні Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

Українські лікарі за минулу добу зареєстрували рекордні з початку року 16 669 випадків захворювання на коронавірус.

Про це 25 березня повідомив глава МОЗ Максим Степанов.

В останній раз понад 16 тисяч хворих за день в Україні було ще 28 листопада 2020 року.

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Згідно з даними МОЗ в Україні за минулі 24 години:

  • 4838 осіб були госпіталізовані,
  • 362 пацієнти померли,
  • побороли хворобу 6748 громадян,
  • тестів ПЛР провели 57818.

У свою чергу з початку пандемії в країні захворіло 1 596 575 осіб, а одужали тільки 1 283 020 пацієнтів, при цьому померли 31 135 українців.

Топ-5 областей України з найбільшим добовим показником захворюваності: 

  • Київ - 1267 осіб заразилися коронавірусів,
  • в Одеській області 1235 громадян захворіли,
  • 1136 осіб підхопили COVID в Житомирській області,
  • на Львівщині тисячі тридцять-дві українця отримали позитивний ковід-тест,
  • в Хмельницькій області 989 осіб підтвердили свій діагноз - коронавірус.

А тим часом вже 18561 чоловік встигли прищепити за минулу добу, при тому, що з початку вакцинації в країні її вже пройшли 155 587 осіб.

Варто нагадати, що раніше академік НАН України оцінив ситуацію в країні і дав пораду на введення локдауна.

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Дмитро Неділько
Автор: Дмитро Неділько Редактор стрічки новин
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Covid-19.
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