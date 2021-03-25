В Україні встановлено рекорд за кількістю нових випадків коронавируса з початку року: дані на 25 березня

Українські лікарі за минулу добу зареєстрували рекордні з початку року 16 669 випадків захворювання на коронавірус.
Про це 25 березня повідомив глава МОЗ Максим Степанов.
В останній раз понад 16 тисяч хворих за день в Україні було ще 28 листопада 2020 року.
Згідно з даними МОЗ в Україні за минулі 24 години:
У свою чергу з початку пандемії в країні захворіло 1 596 575 осіб, а одужали тільки 1 283 020 пацієнтів, при цьому померли 31 135 українців.
Топ-5 областей України з найбільшим добовим показником захворюваності:
А тим часом вже 18561 чоловік встигли прищепити за минулу добу, при тому, що з початку вакцинації в країні її вже пройшли 155 587 осіб.
Варто нагадати, що раніше академік НАН України оцінив ситуацію в країні і дав пораду на введення локдауна.