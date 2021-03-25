В Україні встановлено рекорд за кількістю нових випадків коронавируса з початку року: дані на 25 березня

Українські лікарі за минулу добу зареєстрували рекордні з початку року 16 669 випадків захворювання на коронавірус.

Про це 25 березня повідомив глава МОЗ Максим Степанов.

В останній раз понад 16 тисяч хворих за день в Україні було ще 28 листопада 2020 року.

Згідно з даними МОЗ в Україні за минулі 24 години:

4838 осіб були госпіталізовані,

362 пацієнти померли,

побороли хворобу 6748 громадян,

тестів ПЛР провели 57818.

У свою чергу з початку пандемії в країні захворіло 1 596 575 осіб, а одужали тільки 1 283 020 пацієнтів, при цьому померли 31 135 українців.

Топ-5 областей України з найбільшим добовим показником захворюваності:

Київ - 1267 осіб заразилися коронавірусів,

в Одеській області 1235 громадян захворіли,

1136 осіб підхопили COVID в Житомирській області,

на Львівщині тисячі тридцять-дві українця отримали позитивний ковід-тест,

в Хмельницькій області 989 осіб підтвердили свій діагноз - коронавірус.

А тим часом вже 18561 чоловік встигли прищепити за минулу добу, при тому, що з початку вакцинації в країні її вже пройшли 155 587 осіб.

Варто нагадати, що раніше академік НАН України оцінив ситуацію в країні і дав пораду на введення локдауна.