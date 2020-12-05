Яскраві привітання українською з Днем ЗСУ 2020

У неділю, 6 грудня, відзначається щорічне свято День Збройних Сил України.

День ЗСУ був заснований Верховною Радою України в 1993 році. Саме 6 грудня 1991 року було ухвалено Закон України "Про Збройні Сили України".

Традиційно президент України виступає з привітанням усім службовцям української армії, відзначає їх роль в підтримці країною незалежного статусу.

ВСУ складаються з Сухопутних, Військово-Морських та Повітряних Сил. Кожна з цих частин має свій професійний день (День Сухопутних сил і День Військово-Морських сил - 12 грудня, День Повітряних сил - 17 березня), а 6 грудня ці дати об'єднуються для всіх військовослужбовців країни.

"Телеграф" зробив добірку привітаннь в картинках і листівках на українській мові.

"Телеграф" також підготовив декілька привітань с Днем ЗСУ на російській мові.