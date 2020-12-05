Скачать
Субота, 05.12.2020
Миротворці Путіна несуть смерть, хаос і розруху, - генерал розповів про загрозу для України
Миротворці Путіна несуть смерть, хаос і розруху, - генерал розповів про загрозу для України
Росії завжди мало! Досвід Вірменії і Білорусі показав нову небезпеку для України, - генерал
Росії завжди мало! Досвід Вірменії і Білорусі показав нову небезпеку для України, - генерал
Коли в Україні введуть локдаун: останні заяви влади
Коли в Україні введуть локдаун: останні заяви влади
В Україні підскочила смертність від коронавірусу, але є і хороші новини
В Україні підскочила смертність від коронавірусу, але є і хороші новини

Яскраві привітання українською з Днем ЗСУ 2020

Яскраві привітання українською з Днем ЗСУ 2020
13:13 Сьогодні Телеграф Фото: twitter

У неділю, 6 грудня, відзначається щорічне свято День Збройних Сил України.

День ЗСУ був заснований Верховною Радою України в 1993 році. Саме 6 грудня 1991 року було ухвалено Закон України "Про Збройні Сили України".

Традиційно президент України виступає з привітанням усім службовцям української армії, відзначає їх роль в підтримці країною незалежного статусу.

ВСУ складаються з Сухопутних, Військово-Морських та Повітряних Сил. Кожна з цих частин має свій професійний день (День Сухопутних сил і День Військово-Морських сил - 12 грудня, День Повітряних сил - 17 березня), а 6 грудня ці дати об'єднуються для всіх військовослужбовців країни.

"Телеграф" зробив добірку привітаннь в картинках і листівках на українській мові.

"Телеграф" також підготовив декілька привітань с Днем ЗСУ на російській мові.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Картинки, Привітання, ЗСУ, Листівки.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Красиві привітання з Днем волонтера 2020
02 Миротворці Путіна несуть смерть, хаос і розруху, - генерал розповів про загрозу для України
03 Гроші не пахнуть? На фабриці під Києвом роблять новорічні прикраси для російських військових (відео)
04 Яскраві привітання українською з Днем ЗСУ 2020
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Долар впевнено додає в ціні: курс валют в Україні на 2 грудня
Долар впевнено додає в ціні: курс валют в Україні на 2 грудня
Позбавив цноти прямо в машині: у справі фотографа Ктиторчука з'явився новий епізод - жертвою нібито була 12-річна дівчинка
Позбавив цноти прямо в машині: у справі фотографа Ктиторчука з'явився новий епізод - жертвою нібито була 12-річна дівчинка
Степанов назвав терміни, коли Україна побачить ефект карантину замість нових рекордів COVID-19
Степанов назвав терміни, коли Україна побачить ефект карантину замість нових рекордів COVID-19
Яскраві привітання українською з Днем ЗСУ 2020
Яскраві привітання українською з Днем ЗСУ 2020
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся