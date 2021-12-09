Красиві привітання на День ангела Юрія 2021

Обов’язково привітайте всіх своїх знайомих Юріїв із Днем ангела

У четвер, 9 грудня, православна церква вшановує пам’ять святого великомученика Георгія Побідоносця. Логічніше припустити, що цього дня свої іменини відзначають Георгії, але це не зовсім так. Разом із Жорами свій день ангела відзначають і Юри, бо лінгвісти вважають, що Юрій – це слов’янська форма імені Георгія. Із чого й виходить, що 9 грудня чоловіки, яких назвали цими іменами, відзначають свої іменини.

Значення імені Юрій і Георгій однакове і в перекладі з грецької означає "землероб". Також є версія, що ім’я Юрій має латинське коріння і походить від латинського "jura", що означає "клястися", "давати клятву". У Японії ім’я Юрій — Yuri означає "лілія".

Юрії спокійні, серйозні, дуже відповідальні та акуратні хлопці. Вірні друзі та чоловіки, які завжди прийдуть на допомогу. У робочому колективі користуються повагою серед колег та начальства.

З цього приводу "Телеграф" зібрав гарні листівки та картинки українською мовою, якими можна привітати Юрієва з іменинами.

Привітання з іменинами Юрія: картинки та листівки

Раніше "Телеграф" писав, що до святкування Дня святого Миколая варто готуватися заздалегідь – українцям пропонують писати листи та надсилати їх до резиденції.