Ханука 2021: привітання, листівки та картинки зі святом

2021 року іудеї відзначають Хануку з 28 листопада по 6 грудня.

Ханука – це іудейське свято, яке відзначають євреї всього світу. Його також називають "Свято восьми свічок" або "Свято вогнів", а головним символом свята є світильник ханукія із запаленими вісьмома свічками. 2021 року іудеї відзначають Хануку з 28 листопада по 6 грудня.

Ханука: історія свята

Це свято веде свою історію з подій ІІ століття н. е. Тоді війська царя Антіоха були повалені військами Єгуди Маккавея, порівняно нечисленними та недостатньо озброєними, але сильними духом та об’єднаними великою метою відвоювати Храм. Після того, як Єрусалим був звільнений, у Храмі виявили лише один глечик з олією, чого мало вистачити лише на один день освітлення. Але сталося диво — завдяки Всевишньому вогонь горів у золотій менорі вісім днів. За цей час запаси олії були поповнені. Храм очистили від ідолів і наново освятили. На честь дива євреї запалюють свічки в свічниках-хануках, щодня збільшуючи їхнє число від однієї до восьми.

Найпоширенішим привітанням з Ханукою є слова Хаг Ханука самеах у перекладі з івриту це означає "Радісного (веселого) свята Ханука!".

"Телеграф" зібрав для вас та інші найкрасивіші привітання з цим світлим святом.

Вітання з Ханукою

З Ханукою вас! Добра бажаю, любові та неймовірного щастя! Нехай у серці панує віра, а в домі чудова атмосфера. Достатку вам, радості, добробуту. Веселої Хануки! Хай буде світло в душі та в домі!

Бажаю світлого та радісного свята Хануки. Нехай запаляться свічки та надії в душі. Нехай у будинок постукає удача і благодать. Бажаю берегти себе та своїх близьких. Бажаю дарувати цьому світу теплі посмішки та добрі вчинки. Бажаю зігрівати своє серце любов’ю та вдячністю.

Вітаю із Ханукою. Бажаю, щоб яскраве полум’я свічок вселило добру надію в серце та вірну любов, щоб діти провели веселі та чудові канікули, щоб у будинку стало ще затишніше та світліше, щоб щира радість була поділена з коханими та дорогими для серця людьми.

Веселої та доброї Хануки. Нехай свічки запаляться, і зникне морок сум, нехай наповниться життя істинним щастям і світлою любов’ю. Бажаю впевнено продовжувати свій шлях, забуваючи про минулі помилки і з надією прямуючи вперед — до добра та удачі.

Вітаю зі світлим та радісним святом Хануки. Побажати хочу добра і щастя, любові та чудес, доброти душі та щирих надій. Нехай у будинку завжди буде святкова атмосфера, порозуміння, достаток, веселощі, повага та благополуччя.

Веселої Хануки. Бажаю жити радісно і сміятися від душі, як дитина, бажаю горіти вогнем любові та наснаги, як яскрава свічка. Нехай у твоєму житті відбуваються справжні чудеса, нехай твоє серце завжди велить тобі бути доброю і щасливою людиною.

Ось і настало чудове восьмиденне свято Ханука! У свято вогнів, свято Маккавеїв, бажаємо всім яскравого світла у душі. Щастя особистого та сімейного, очищення та кохання. Нехай повною чашею буде дім та світла пам’ять про храм. Вірте в дива, бережіть рідних та даруйте людське тепло.

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