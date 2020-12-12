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Красиві привітання з Днем сухопутних військ ЗС України 2020 на українській

Красиві привітання з Днем сухопутних військ ЗС України 2020 на українській
Оновлено 09:40 Сьогодні Телеграф Фото: twitter

У суботу, 12 грудня, в Україні відзначається щорічне свято - День сухопутних військ Збройних сил.

Свято встановлене згідно з Указом Президента Леоніда Кучми "Про День Сухопутних військ України" від 18 жовтня 1997 року № 1167/97.

День Сухопутних військ України - це національне професійне свято всіх працівників і військовослужбовців Сухопутних військ України, яке відзначається в нашій країні щорічно.

Зі святом бойових друзів, ветеранів військової служби привітав командувач Операцією об'єднаних сил України Сергій Наєв. Так, на офіційній сторінці командування в Facebook з'явився вітальний пост.

"Щиро вітаю Вас з професійним святом - Днем Сухопутних військ Збройних Сил України! Вам визначена провідна роль із забезпечення обороноздатності, захисту державного суверенітету, цілісності і недоторканності України", - озвучив Наєв.

"Телеграф" підготував для вас добірку красивих вітальних листівок і картинок з Днем сухопутних військ ЗС України на українській мові.

Привітання с Днем сухопутних військ на російській мові шукайте в матеріалах "Телеграфа".

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Все по темі:

Картинки, Листівки, Вітання, День сухопутних військ України.

Автор:

Телеграф
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