Красиві привітання з Днем сухопутних військ ЗС України 2020 на українській

У суботу, 12 грудня, в Україні відзначається щорічне свято - День сухопутних військ Збройних сил.

Свято встановлене згідно з Указом Президента Леоніда Кучми "Про День Сухопутних військ України" від 18 жовтня 1997 року № 1167/97.

День Сухопутних військ України - це національне професійне свято всіх працівників і військовослужбовців Сухопутних військ України, яке відзначається в нашій країні щорічно.

Зі святом бойових друзів, ветеранів військової служби привітав командувач Операцією об'єднаних сил України Сергій Наєв. Так, на офіційній сторінці командування в Facebook з'явився вітальний пост.

"Щиро вітаю Вас з професійним святом - Днем Сухопутних військ Збройних Сил України! Вам визначена провідна роль із забезпечення обороноздатності, захисту державного суверенітету, цілісності і недоторканності України", - озвучив Наєв.

"Телеграф" підготував для вас добірку красивих вітальних листівок і картинок з Днем сухопутних військ ЗС України на українській мові.

Привітання с Днем сухопутних військ на російській мові шукайте в матеріалах "Телеграфа".