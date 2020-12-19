День святого Миколая: вітальні листівки, картинки

У суботу, 19 грудня, в Україні відзначається День святого Миколая. Він є одним з найбільш шанованих святих на Русі.

Святителя Миколая здавна вважали захисником несправедливо засуджених, йому молилися хлібороби, купці, моряки, а також діти.

Святий був покровителем і шлюбів, а тому йому можна було молитися про щасливе сімейне життя.

На честь цього свята "Телеграф" зібрав для вас добірку найкращих вітальних анімованих листівок, які порадують ваших близьких в цей чудовий день!

Також "Телеграф" пропоную вітальні листівки на російській мові з Днем святого Миколая.