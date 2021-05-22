День Миколи Чудотворця 2021: народні прикмети і заборони

У суботу, 22 травня, відзначають перенесення святих останків святителя Миколая з Мир Лікійських в Барі. У народі цей день називали по-різному: день Миколи Чудотворця, Миколи теплого (на противагу "Миколі зимового", який щорічно відзначається 19 грудня).

Святитель Миколай (Микола Чудотворець) вважається одним з найбільш шанованих в народі святих. Микола мирив ворогуючих, охороняв невинно засуджених і захищав від марної смерті. На честь святого називали і продовжують називати храми, собори, монастирі по всьому світу.

Микола Чудотворець вважається покровителем моряків, мандрівників, дітей, молодих пар. Також святому молилися, щоб не було пожеж на полях, а також про здоров'я коней.

За прикметами 22 травня передбачали погоду.

Народні прикмети 22 травня

Який день на Миколу весняного, такий і на Миколу зимового.

Якщо на другий день після весняного Миколи піде дощ, все літо буде непогожим.

Народженим 22 травня допомагає святий Миколай. Такі люди відрізняються працьовитістю, терпінням і стриманістю. Носити їм слід берил.

День Миколи був крайнім терміном для посадки картоплі, оскільки вважали, що, якщо її посадити пізніше, то вона, за прикметами, вже не встигне вирости, і врожай не збереш.

Що не можна робити 22 травня

Категорично не можна відмовляти всім нужденним. Також небажано ні в чому відмовляти (звичайно, в розумних рамках) дітям. Краще зробіть в цей день дітлахам якийсь подарунок.

Не можна сумувати, вдаватися до спогадів про минулі негативні події, лінуватися.

Заборонено робити по дому, особливо шити і в'язати.

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