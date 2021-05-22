День Миколи Чудотворця 2021: народні прикмети і заборони

У суботу, 22 травня, відзначають перенесення святих останків святителя Миколая з Мир Лікійських в Барі. У народі цей день називали по-різному: день Миколи Чудотворця, Миколи теплого (на противагу "Миколі зимового", який щорічно відзначається 19 грудня).
Святитель Миколай (Микола Чудотворець) вважається одним з найбільш шанованих в народі святих. Микола мирив ворогуючих, охороняв невинно засуджених і захищав від марної смерті. На честь святого називали і продовжують називати храми, собори, монастирі по всьому світу.
Микола Чудотворець вважається покровителем моряків, мандрівників, дітей, молодих пар. Також святому молилися, щоб не було пожеж на полях, а також про здоров'я коней.
За прикметами 22 травня передбачали погоду.
Народні прикмети 22 травня
Що не можна робити 22 травня
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