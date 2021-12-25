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З Різдвом! Картинки та листівки 25 грудня

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Привітання з Різдвом — листівки
Привітання з Різдвом — листівки

"Телеграф" зібрав гарні вітання з католицьким Різдвом

Цієї суботи, 25 грудня, Україна разом із західними християнами відзначає католицьке Різдво. Свято має офіційний статус та виділяється додатковим вихідним.

Відзначають Різдво Христове 25 грудня буквально усі, навіть атеїсти. Цього дня всією сім’єю заведено збиратися за великим святковим столом, дарувати один одному подарунки, а також молитися за щастя та сімейне благополуччя.

З молитвами на Різдво Христове 25 грудня ви можете ознайомитись у нашому матеріалі.

"Телеграф" підготував для вас красиві вітальні листівки та картинки з Різдвом, які подарують вашим близьким лише приємний настрій.

Листівки з Різдвом Христовим 25 грудня
Листівки з Різдвом Христовим 25 грудня
Листівки з Різдвом Христовим 25 грудня
Листівки з Різдвом Христовим 25 грудня
Листівки з Різдвом Христовим 25 грудня
Листівки з Різдвом Христовим 25 грудня
Листівки з Різдвом Христовим 25 грудня
Листівки з Різдвом Христовим 25 грудня
Листівки з Різдвом Христовим 25 грудня
Листівки з Різдвом Христовим 25 грудня
Листівки з Різдвом Христовим 25 грудня
Листівки з Різдвом Христовим 25 грудня
Листівки з Різдвом Христовим 25 грудня
Листівки з Різдвом Христовим 25 грудня
Листівки з Різдвом Христовим 25 грудня
Листівки з Різдвом Христовим 25 грудня
Листівки з Різдвом Христовим 25 грудня
Листівки з Різдвом Христовим 25 грудня

Більше вітальних листівок, а також віршів та прози з католицьким Різдвом 25 грудня шукайте у попередніх матеріалах "Телеграфа".

Теги:
#Вітання #Різдво #Картинки #Листівки #Католицьке Різдво
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