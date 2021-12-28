Як привітати колег з Новим роком: ідеї подарунків та листівки

Телеграф пропонує Вам кілька порад, як привітати своїх колег на роботі.

Новий рік настане лише за кілька днів. Цього року епідемія коронавірусу трохи послабила свою хватку і в українських офісах відзначають новорічні корпоративи, навіть запрошуючи виступити зірок.

Обов’язково привітайте своїх колег з святом, що наближається, прикольним віршиком або яскравою листівкою, проте не варто зупинятися лише на цьому — подаруйте вашому товаришеві приємний презент, який запам’ятається йому надовго. "Телеграф" склав підбірку можливих подарунків, які не вимагають великих витрат, але знадобляться вашому колезі:

Блокнот, планер або щоденник.

Контейнер для перекушування на роботі.

Для жінок-колег – набір для догляду за руками. Взимку це дуже корисний подарунок.

Мило ручної роботи.

Подарунковий набір з чаю та солодощів.

Красиво упаковані в ялинкові коробочки та інші новорічні прикраси.

Солодкий подарунок або пляшка шампанського (або іншого алкоголю). На Новий рік – чудовий варіант.

Плед, шарф, теплі рукавички.

Звичайно, завжди простіше дарувати подарунки тому, кого ви добре знаєте та можете врахувати його інтереси. Проте існує й кілька табу у "робітників" подарунках: це речі релігійної тематики та засоби гігієни.

Якщо Ви працюєте дистанційно, або просто хочете приділити увагу всім колегам, то "Телеграф" пропонує Вам вітальні листівки з Новим роком Тигра 2022, які Ви зможете відправити своїм колегам.

Колеги, хочу привітати Вас з Новим роком та побажати, щоб усі негаразди, непорозуміння, сум залишилися торік. Щоб у Новий рік Ви вступили з новими силами, устремліннями та бажаннями. Від щирого серця бажаю Вам успіху, удачі, благополуччя, кар’єрного зростання і, звичайно, здоров’я!

Колеги, бажаю вам, щоб новий рік був успішним у професійному плані та незабутнім у особистому житті! Нехай у ваші будинки прийдуть щастя, кохання та великі багатства. Всі накопичені проблеми нехай вирішаться благополучно, а рятування від них нехай принесе великі дивіденди! Чистих вам горизонтів, багато нових вершин та достатньо сил, щоб їх підкорити!

Дорогі колеги, ось і настав час зустрічати новий рік! Нехай для всіх він стане щасливим, вдалим та успішним! Бажаю в роботі примножувати результати, а в іншому не мати жодних проблем та неприємностей!

Шановні колеги, вітаю вас із Новим роком. Нехай цей рік стане для кожного з вас неймовірно успішним та прибутковим. Нехай кожен робочий день радує результатами старанної праці та значним просуванням кар’єрними сходами. Нехай діяльність не знає перешкод та проблем, а життя нехай наповнене буде благом та щастям.

З Новим роком, мої добрі колеги. Бажаю вам бути сильними, сміливими, цілеспрямованими, впевненими, заможними та щасливими у Новому році. Нехай попереду на вас чекають великі успіхи, нехай Новий рік принесе лише благо, надію, любов.

Раніше "Телеграф" розповідав, що можна подарувати кожному знаку Зодіаку на Новий рік.