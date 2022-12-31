З наступаючим Новим роком! Смішні та прикольні новорічні побажання на будь-який смак

"Телеграф" зібрав найкрасивіші привітання з Новим роком у картинках та прозі

Новий рік – одне з найбільш довгоочікуваних свят на рік. У новорічну ніч під бій курантів кожен загадує своє заповітне бажання.

Новий рік – світле та веселе свято, яке вселяє в людей надію на все добре, на те, що все буде краще, ніж було вчора. А сміх у такій ситуації – найкращий помічник.

Тому "Телеграф" зібрав для Вас найкращі жартівливі побажання на Новий рік 2023, якими Ви можете привітати своїх друзів зі святом або вимовити смішний тост за святковим столом. Одним словом — на будь-який смак та на всі випадки життя.

Привітання з Новим роком 2023

Нехай олів’є не встигне пропасти, а холодець не встигне скиснути. Нехай Дід Мороз дістанеться тебе і подарує подарунки строго за списком. Вітаю з Новим роком і від щирого серця бажаю здоров’я, веселощів та щастя. І пам’ятай: жодних неврозів, склерозів та виносів мозку у новому році! Тільки позитивні емоції, лише круті ідеї, лише вдалі дні! На старт до нового успіху.

З новим роком! Бажаю бути дивом весь чудовий рік, бажаю снігопаду грошей та завірюхи удачі, вихору щастя та хуртовини кохання. Нехай цей рік буде суперським та мега-крутим, а в ньому нехай буде і драйв, і кайф, і розкіш!

Бажаю цієї новорічної ночі не прокинуться обличчям у салаті або лежачим під ялинкою, а блищати і запалювати на танцполі, радую своїх рідних близьких. Більше радості, гарячого кохання та неповторних емоцій. З НГ!

Нехай на ранок січня не болить голова від випитого, щоби бажання збуватися почали вже з цього дня. Бажаю під ялинкою знайти мішок із грошима, щоб вистачало на багато років уперед. З новим роком!

Бажаю у Новий рік напитися та гарненько веселитися. Покуштувати "шубу" та холодець, олів’є з майонезом та солоний огірок. Нехай весь рік буде такий же хлібосольний, як і галасливе святкове гуляння. Нехай у кишенях тільки прибуває, а зла, печалі та неприємностей ніколи не буває. З новим роком!

Нагадаємо, що за східним календарем 2023-й є роком Чорного Водяного Кролика. "Телеграф" підготував для своїх читачів милі листівки із кроликами до Нового року.