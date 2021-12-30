З Новим роком! Красиві привітання на будь-який смак

Порадуйте Ваших друзів, колег, рідних, які перебувають далеко від Вас веселою новорічною листівкою.

Настає Новий 2022 рік, який пройде під заступництвом Чорного Водяного Тигра, а це означає, що настав час прощатися з досить складним, але по-своєму хорошим 2021-м роком. Попереду на кожного з нас чекає новий насичений рік, який принесе багато нових і, сподіваємося, позитивних моментів.

Ми вітаємо всіх своїх читачів з Новим роком та бажаємо вам чудес, позитивних емоцій, щастя та добробуту.

Також "Телеграф" підготував для вас та ваших близьких красиві листівки та картинки з Новим роком-2022, які припадуть до душі кожному, хто їх отримає.

Привітання з Новим 2022 роком

Нехай гарне трапляється,

Нехай приходять чудеса,

І мрії все здійснюються.

З новим роком всіх! Ура!

Вітаю з Новим роком,

Буде він щасливим, добрим,

Нехай виконає всі бажання,

Миру, щастя, розуміння.

Нехай у 2021 році удача, кохання та успіхи самі знайдуть до тебе доріжку :) З Новим Роком!

Новий Рік – час бажань

І про майбутнє мрій!

Нехай збуваються чудово

Усі бажання обов’язково!

Море кохання, здоров’я, сміху -

І у всіх справах успіху!

З Новим роком Бика! Нехай цей рік принесе нам багато щастя, удачі, усмішок, тепла та світла. Нехай він буде сповнений яскравих барв, приємних вражень та радісних подій. Бажаю всім у новому році бути здоровими, красивими, коханими та успішними!

Зустрічаємо Новий рік без драми -

Нехай він буде найкращим самим!

Нехай дві тисячі двадцять другий

Нам подарує бенкет горою!

Нехай нам дарує гори щастя,

Грошей, фарту, хтивості!!!

Нехай прийде веселий рік,

На радощах щоб жив народ!

Нехай такий потужний і серйозний звір, як тигр, принесе щастя і мир у вашу оселю, і щоб ви змогли її приручити. Нехай Тигриний рік буде сповнений чудес, щирих усмішок і непідробних емоцій, а пережиті моменти стануть на все життя приємними спогадами.

Нагадаємо, що новорічні застілля з великою кількістю майонезних салатів та інших "важких" страв можуть призвести до проблем зі здоров’ям. Про те, як не зашкодити своєму організму під час свят, читайте у нашому матеріалі.