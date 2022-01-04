З днем ангела, Анастасія! Гарні листівки та привітання з іменинами 4 січня

4 січня православна церква вшановує пам’ять святої Анастасії, яку в народі прозвали Узорішительницею.

У вівторок, 4 січня, відзначається народне свято Настасин день, або День святої Анастасії Узорішительниці, а це означає, що всі дівчата, яких назвали на честь святої, відзначають свої іменини.

Свята Анастасія Узорішительниця вважається покровителькою ув’язнених. Їй моляться про зцілення від хвороб, а також про захист від чарів. Також вважається, що свята допомагає звільнятися від "уз вагітності".

Анастасія – дуже популярне ім’я для дівчаток. У перекладі з грецької мови означає "повернення до життя", "воскресіння", "воскресла", "відроджена", "безсмертна". Слід зазначити, що споконвічно це ім’я було чоловіче: Анастасія — жіноча форма чоловічого імені Анастасій.

На честь іменин Анастасії "Телеграф" підібрав гарні листівки, картинки та привітання у віршах та прозі.

Привітання з днем ангела Анастасії у картинках та листівках:

Привітання з днем ангела Анастасії у віршах та прозі

Анастасія – наше чудо, У світі кращої нема. Добра ти й благородна, І красива і мила. З іменинами вітаєм, І бажаєм ми в цей день: Будь кохана і щаслива, Гарних шлем тобі пісень!

Вітаю із Днем святої Анастасії. Бажаю щирості, ніжності, надії, любові, благополуччя, духовності та краси! Нехай твоє життя буде радісним, нехай твоя посмішка буде світлою, нехай твоя віра буде міцною, нехай твоя душа буде щасливою!

Сьогодні Настя лиш для тебе Сміється сонце прямо з неба І ніжно пахнуть квіти, Його теплом зігріті. І дятел на світанні Відстукав привітання, І мишка – шкряботушка, Посмикала за вушко, І котик походжає – Тобі добра бажає.

У День святої Анастасії від щирого серця хочу побажати мудрості та гідності, честі та благородства, міцної віри та бравих сил, небесної благодаті та незламного характеру, світлих надій та чистої любові, доброго миру та щирих молитов.

Хай святкове янголятко Принесе кохання в хатку, Насті нашій всі дарунки Тільки вищого гатунку. Посміхайся і радій Цілий рік на крилах мрій!

Вітаю із Днем святої Анастасії. Нехай далі твій шлях йде світлою смугою і доброю дорогою, нехай свята угодниця укриє тебе від життєвих бід і напастей, нехай твої великі вчинки і добрі справи заслужать вірне кохання і справжнє щастя.

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