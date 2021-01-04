З Днем ангела Анастасії: красиві листівки і привітання

У понеділок, 4 січня, відзначається народне свято - День святої Анастасії Узорішительниці.

Анастасія прийняла мученицьку смерть в 304 році в Сірміум (нині Сремська-Мітровіца в Сербії) під час гоніння на християн за часів імператора Діоклетіана.

Цю святу вважають покровителькою ув'язнених і моляться їй про зцілення від хвороб, а також про захист від чаклунських чар. Також вважалося, що свята допомагає звільнятися від "тягаря вагітності".

На честь іменин Анастасії "Телеграф" підібрав гарні листівки і вітальні анімовані картинки на українскій мові.