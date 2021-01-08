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П'ятниця, 08.01.2021
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З днем ангела, Марія! Чудові вітання українською на свято

З днем ангела, Марія! Чудові вітання українською на свято
Оновлено 09:58 Сьогодні Телеграф

Сьогодні відзначається два церковних свята - Собор Пресвятої Богородиці і День ангела Марії.

Матір Ісуса Христа діву Марію шанують як покровительку сім'ї та роду. Вона вважається однією з найбільш шанованих святих у християнстві.

Ім'я походить з давньоєврейської та означає "гірка", "улюблена", "уперта". Воно вважається біблійним.

Марія відрізняє добротою, ніжністю і внутрішнім спокоєм. Вона притягує до себе людей своїм внутрішнім теплом.

8 січня всіх Марій, Маш, Марічок можна привітати з іменинами, тому "Телеграф" підібрав найкращі вітальні листівки з Днем ангела.

Також ви можете ознайомитись з привітаннями з іменинами Марії російською мовою.

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Все по темі:

Привітання, Листівки, Свята, Іменини.

Автор:

Телеграф
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