З днем ангела, Марія! Чудові вітання українською на свято

Сьогодні відзначається два церковних свята - Собор Пресвятої Богородиці і День ангела Марії.

Матір Ісуса Христа діву Марію шанують як покровительку сім'ї та роду. Вона вважається однією з найбільш шанованих святих у християнстві.

Ім'я походить з давньоєврейської та означає "гірка", "улюблена", "уперта". Воно вважається біблійним.

Марія відрізняє добротою, ніжністю і внутрішнім спокоєм. Вона притягує до себе людей своїм внутрішнім теплом.

8 січня всіх Марій, Маш, Марічок можна привітати з іменинами, тому "Телеграф" підібрав найкращі вітальні листівки з Днем ангела.

Також ви можете ознайомитись з привітаннями з іменинами Марії російською мовою.