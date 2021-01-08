С Днем ангела, Мария! Отличные идеи для поздравления на праздник

Сегодня отмечается два церковных праздника - Собор Пресвятой Богородицы и День ангела Марии.

Мать Иисуса Христа деву Марию почитают как покровительницу семьи и рода. Она считается одной из самых почитаемых святых в христианстве.

Имя происходит с древнееврейского и обозначает "горькая", "любимая", "упрямая". Оно считается библейским.

Мария отличает добротой, нежностью и внутренним спокойствием. Она притягивает к себе людей своим внутренним теплом.

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В пятницу, 8 января, всех Марий, Маш, Маричек можно поздравить с именинами, поэтому "Телеграф" подобрал самые лучшие поздравительные открытки с Днем ангела.

Также вы можете ознакомиться с поздравлениями с именинами Марии на украинском языке.