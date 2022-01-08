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З Днем ангела, Маріє! Відмінні ідеї для привітання на свято

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Усі дівчата з ім’ям Марія відзначають свої іменини Новина оновлена 08 січня 2022, 14:04
Усі дівчата з ім’ям Марія відзначають свої іменини

8 січня церква вшановує матір Ісуса Христа Діву Марію

У суботу, 8 січня, православна церква відзначає два церковні свята — Собор Пресвятої Богородиці та День ангела Марії.

Мати Ісуса Христа шанують як покровительку сім’ї та роду. Вона вважається однією з найшанованіших святих у християнстві.

Ім’я походить з давньоєврейської і позначає "гірка", "уперта". Воно вважається біблійним.

Усіх представниць з ім’ям Марія цього дня треба привітати з іменинами, тож "Телеграф" підібрав найкращі вітальні листівки із Днем ангела.

Привітання з Днем ангела Марії: листівки

Листівки з Днем ангела Марії 8 січня
Листівки з Днем ангела Марії 8 січня
Листівки з Днем ангела Марії 8 січня
Листівки з Днем ангела Марії 8 січня
Листівки з Днем ангела Марії 8 січня
Листівки з Днем ангела Марії 8 січня
Листівки з Днем ангела Марії 8 січня
Листівки з Днем ангела Марії 8 січня
Листівки з Днем ангела Марії 8 січня
Листівки з Днем ангела Марії 8 січня

Раніше "Телеграф" розповідав, коли українці відзначатимуть Старий Новий рік, які заборони та прикмети існують на цей день.

Теги:
#Вітання #Свята #Картинки #Листівки #Іменини
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