З Днем ангела, Маріє! Відмінні ідеї для привітання на свято
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8 січня церква вшановує матір Ісуса Христа Діву Марію
У суботу, 8 січня, православна церква відзначає два церковні свята — Собор Пресвятої Богородиці та День ангела Марії.
Мати Ісуса Христа шанують як покровительку сім’ї та роду. Вона вважається однією з найшанованіших святих у християнстві.
Ім’я походить з давньоєврейської і позначає "гірка", "уперта". Воно вважається біблійним.
Усіх представниць з ім’ям Марія цього дня треба привітати з іменинами, тож "Телеграф" підібрав найкращі вітальні листівки із Днем ангела.
Привітання з Днем ангела Марії: листівки
Раніше "Телеграф" розповідав, коли українці відзначатимуть Старий Новий рік, які заборони та прикмети існують на цей день.
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