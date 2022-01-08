З Днем ангела, Маріє! Відмінні ідеї для привітання на свято

8 січня церква вшановує матір Ісуса Христа Діву Марію

У суботу, 8 січня, православна церква відзначає два церковні свята — Собор Пресвятої Богородиці та День ангела Марії.

Мати Ісуса Христа шанують як покровительку сім’ї та роду. Вона вважається однією з найшанованіших святих у християнстві.

Ім’я походить з давньоєврейської і позначає "гірка", "уперта". Воно вважається біблійним.

Читайте також: Категорія Суспільство День ангела Марії: значення імені та привітання у картинках та віршах Це горде ім’я має давньоєврейські витоки і трактується наукою про імена (ономастикою) як "гірка", "уперта".

Усіх представниць з ім’ям Марія цього дня треба привітати з іменинами, тож "Телеграф" підібрав найкращі вітальні листівки із Днем ангела.

Привітання з Днем ангела Марії: листівки

Листівки з Днем ангела Марії 8 січня

Листівки з Днем ангела Марії 8 січня

Листівки з Днем ангела Марії 8 січня

Листівки з Днем ангела Марії 8 січня

Листівки з Днем ангела Марії 8 січня

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