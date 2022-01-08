Старий Новий рік 2022: коли відзначаємо, головні заборони та традиції

Коли та як українці відзначають Старий Новий рік.

Історія свята

Старий Новий рік чи Новий рік за "старим стилем" відзначають в Україні з 13 на 14 січня. Це унікальне свято, оскільки існує лише у тих країнах, де православна церква продовжує користуватися юліанським календарем.

На початку XX століття Російська імперія (до складу якої входили території України) жила за юліанським календарем, а Європа — за григоріанським. Календар відставав на 13 діб. Перехід на нове літочислення відбулося в 1918 — декретом більшовиків був здійснений перехід на григоріанський календар.

Таким чином, Новий рік (1 січня) за новим стилем стали відзначати на 13 днів раніше. Проте у народі не забули 14 січня – цей день став старим Новим роком.

Традиції Старого Нового року

Напередодні Старого Нового року, 13 січня, усі збираються на святкування Щедрого вечора. Цього дня православна церква вшановує пам’ять преподобної Меланії Римлянки.

Уся сім’я збирається за щедро накритим столом. Готують м’ясні та ситні страви (холодець, ковбаси, млинці), а також кутю, в яку додають вершкове масло чи молоко.

На Старий Новий рік готують щедрий та багатий стіл

Цього вечора всі веселяться, співають, танцюють та ходять у гості. Молодь влаштовує вертепи та співає обрядові пісні (щедрівки). Когось із хлопців вбирають козою Маланкою, розігрують сценки та веселять людей. За це їм прийнято давати гостинці та гроші.

Увечері 13 січня ходять щедрувати

Після опівночі, 14 січня, настає день Василя. Цього дня прийнято засівати зерном будинки рідних та знайомих. "Посівати" ходять лише хлопці та чоловіки. Вважається, що такий обряд принесе достаток та добробут у родину.

"Посівання" на Старий Новий рік

Ворожіння на Старий Новий рік

З 7 по 19 січня настає період Святок. Ці дні здавна вважаються особливими, тому що люди вірили, що саме в цей період доля може відкрити свої секрети та таємниці.

Увечері 13 січня дівчата ворожили на долю. Цей звичай сягає корінням у дохристиянські часи. Вважалося, що ворожба в ніч на Старий Новий рік є найправдивішою і можна побачити не лише майбутнє кохання, а й розглянути риси обличчя майбутнього нареченого.

Картина Брюллова К.П. "Ворожка Світлана"

Ворожіння з гребінцем

Перед сном дівчина розчісувала волосся і ховала гребінець під подушку, примовляючи: "Суджений-ряджений, прийди та розчеши моє волосся!". Уві сні дівчина мала побачити майбутнього чоловіка.

Ворожіння з воском

Розплавлений віск капали у миску з холодною водою. Після чого розглядали фігурки: якщо вийшло дерево – до прибутку та грошей, тварини – до нового друга, незрозумілі фігури – до біди та неприємностей.

Ворожіння на іменах

Перед сном дівчина пише на листочках імена чоловіків та кладе під подушку. Вранці вибирає одну із записок. Яке ім’я випаде, так і буде звати майбутнього чоловіка.

На Старий Новий рік не можна:

свариться і лихословити;

ходити у брудному та старому одязі;

просити та давати в борг;

дівчатам ходити "посівати";

виносити сміття;

перераховувати дрібні монети – це до сліз.

Прикмети на Старий Новий рік

Якщо нічне небо ясне та зоряне – влітку буде багатий урожай ягід.

Якщо на 14 січня буде туман – до врожаю.

Коли на Василя в інеї всі дерева, рік буде багатим на мед.

Зазначимо, що січень дуже багатий на церковні свята, про те, що відзначаємо у перший місяць нового року, читайте у нашому матеріалі.