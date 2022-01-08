Старый Новый год 2022: когда отмечаем, главные запреты и традиции

Когда и как украинцы отмечают Старый Новый год.

История праздника

Старый Новый год или Новый год по "старому стилю" отмечают в Украине с 13 на 14 января. Это уникальный праздник, так как существует только в тех странах, где православная церковь продолжает пользоваться юлианским календарем.

В начале XX века Российская империя (в состав которой входили территории Украины) жила по юлианскому календарю, а Европа — по григорианскому. Календарь отставал на 13 суток. Переход на новое летоисчисление произошло в 1918 году — декретом большевиков был совершен переход на григорианский календарь.

Таким образом, Новый год (1 января) по новому стилю стали отмечать на 13 дней раньше. Однако, в народе не забыли 14 января – этот день стал старым Новым годом.

Традиции Старого Нового года

В канун Старого Нового года, 13 января, все собираются на празднование Щедрого вечера. В этот день православная церковь чтит память преподобной Малании Римлянки. В народе этот день называют еще Маланкой, Васильевым вечером, Щедрецом, Толстой кутьей.

Вся семья собирается за щедро накрытым столом. Готовят мясные и сытные блюда (холодец, колбасы, блины), а также кутью, в которую добавляют масло или молоко.

На Старый Новый год готовят щедрый и богатый стол

В этот вечер все веселятся, поют, танцуют и ходят в гости. Молодежь устраивает вертепы и поет обрядовые песни (щедривки). Кого-то из парней наряжают козой Маланкой, разыгрывают сценки и веселят людей. За это им принято давать угощения и деньги.

Вечером 13 января ходят щедровать

После полуночи, 14 января, наступает Васильев день. В этот день принято засевать зерном дома родных и знакомых. "Посевать" ходят только парни и мужчины. Считается, что такой обряд принесет достаток и благополучие в дом.

"Посевание" на Старый Новый год

Гадания на Старый Новый год

С 7 по 19 января наступает период Святок. Эти дни издавна считаются особым, так как люди верили, что именно в этот период судьба может открыть свои секреты и тайны.

Вечером 13 января девушки гадали на судьбу. Этот обычай уходит корнями в дохристианские времена. Считалось, что ворожба в ночь на Старый Новый год является более правдивой и можно увидеть не только будущую любовь, но и разглядеть черты лица будущего жениха.

Картина Брюллова К.П. "Гадающая Светлана"

Гадание с расческой

Перед сном девушка расчесывала волосы и прятала расческу под подушку, приговаривая: "Суженый, ряженый, приди и расчеши мне волосы". Во сне девушка должна была увидеть будущего мужа.

Гадание с воском

Расплавленный воск капали в миску с холодной водой. После чего рассматривали фигурки: если получилось дерево — к прибыли и деньгам, животные — к новому другу, непонятные фигуры — к беде и неприятностям.

Гадание на именах

Перед сном девушка пишет на листочках имена мужчин и кладет под подушку. Утром выбирает одну из записок. Какое имя выпадет, так и будет звать будущего мужа.

На Старый Новый год нельзя:

ссорится и сквернословить;

ходить в грязной и старой одежде;

просить и давать в долг;

девушкам ходить "посевать";

выносить мусор;

пересчитывать мелкие монеты – это к слезам.

Приметы на Старый Новый год

Если ночное небо ясное и звездное — летом будет богатый урожай ягод.

Если на 14 января будет туман – к урожаю.

Когда на Василя в инеи все деревья, год буде богатым на мед.

Отметим, что январь очень богат на церковные праздники, о том, что отмечаем в первый месяц нового года, читайте в нашем материале.