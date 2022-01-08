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День ангела Марії: значення імені та привітання у картинках та віршах

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публікації
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Автор
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З Днем ангела Марії! Новина оновлена 08 січня 2022, 11:52
З Днем ангела Марії!

Це горде ім’я має давньоєврейські витоки і трактується наукою про імена (ономастикою) як "гірка", "уперта".

Ім’я Марія, керуючи долею своєї господині, наділяє її такими рисами, як доброта та порядність, надійність та гуманність. У власниць цього звучного імені невичерпний запас ніжності та любові, вони завжди готові допомогти слабким і тим, хто потрапив у біду. Одночасно з такими "ніжними" якостями Марії мають твердий характер, іноді навіть жорсткий, можуть постояти за себе.

Привітання з Днем ангела Марії

Маріє, вітаю з твоїми іменинами! Нехай твоє ім’я прославиться на весь світ, а ти будеш щасливою, здоровою людиною. Нехай ангел щодня тебе береже від помилок бід та негараздів.

В день святковий гріють душу,

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять,

Щирі привітання!

В іменини ми бажаєм,

І щодня й щомиті,

Хай Марії помагає,

Ангел покровитель!

Сьогодні свято у християнського народу,

Собор Богородиці Пресвятої,

Бажаємо вам гарної домашньої погоди,

Удачі справжньої і великої.

Вітання прийміть від щирого серця,

Хай душа ваша спасеться!

Бажаємо, щоб збулися всі мрії,

У день Пресвятої Марії!

З Днем ангела, Марія. Нехай ангел, погляд не відводячи, доглядає за тобою, нехай все життя зберігає тебе, прикривши від бід собою.

Нехай під крилами своїми

Марію ангел береже,

Дарує лиш приємні миті,

І долю добру хай пошле!

Раніше "Телеграф" розповідав, коли українці відзначатимуть Старий Новий рік, які заборони та прикмети існують на цей день.

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