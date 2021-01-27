День ангела Ніни: значення імені і красиві листівки зі святом

27 січня церква вшановує пам'ять Святої рівноапостольної Ніни, а це значить, що всі дівчата, яких назвали ім'ям святої відзначають свої іменини.

Свята Ніна - грузинська просвітителька, завдяки якій в Грузії було прийнято християнство. Свята допомагала кожному і прославилася своїми чудовими зціленнями. Головною справою святої була невпинна проповідь християнського вчення. Померла Ніна в Кахетії в місцевому жіночому монастирі.

Спеціально з цього приводу "Телеграф" приготував красиві привітання з днем ангела Ніни.

Ім'я Ніна має кілька версій походження. Перша, найпопулярніша версія пов'язана з івритом. Слово "нин" перекладається як "правнук", відповідно Ніна означає "правнучка". Наприклад, мовою кечуа ім'я означає "жарини що тліють", "пожежа", а у шумерів - "пані". У перекладі з грузинського ім'я Ніна означає "юність". Також, значення імені пов'язують із засновником Ассирійської імперії, якого звали Нінос. Тому ім'я перекладають як "царствена", "велика".

Ніни - вперті, але спокійні та врівноважені. Мають сильно розвинене почуття власної гідності. Завжди та в будь-якій ситуації виконує всі дані обіцянки. Ніколи не кидає слів на вітер. Дружбу звикла перевіряти часом.

Телеграф зібрав красиві листівки та картинки, якими можна привітати Нін з іменинами: