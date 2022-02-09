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З днем стоматолога: привітання та красиві картинки зі святом

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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З кожним роком День стоматолога набуває все більшої популярності Новина оновлена 09 лютого 2022, 09:32
З кожним роком День стоматолога набуває все більшої популярності

День стоматолога – порівняно молоде професійне свято.

Щорічно, 9 лютого, у всьому світі відзначається Міжнародний день стоматолога – професійне свято зубних лікарів та стоматологів.

Дата святкування Дня стоматолога припадає на 9 лютого не просто так. Цього дня католицька церква вшановує пам’ять мучениці Аполлонії Олександрійської, атрибутами якої стали зуби. Саме 9 лютого свята прийняла мученицьку смерть, кинувшись у вогонь. Віряни часто звертаються з молитвами до мучениці, якщо у них болять зуби.

Стоматологія вважається однією з найдавніших галузей медицини, а професія стоматолога є однією з найбільш популярних. А завдяки технічному прогресу, з кожним роком стоматологія стає все менш болючою та здатною вирішувати величезну кількість проблем із зубами.

З цього приводу "Телеграф" підготував чудові привітання з Днем стоматолога.

Вітаю із міжнародним днем стоматолога! Бажаю, щоб твоя майстерність приносила людям радість та здоров’я. Нехай скрізь зустрічають щасливі посмішки та веселі обличчя. Бажаю терпіння, витримки та відмінного здоров’я!

Бажаю у Міжнародний день стоматолога професійного визнання, успіхів та удачі в роботі. Щоб результати праці тішили, а подяка пацієнтів була щирою. Бажаю миру та достатку у сім’ях, матеріального благополуччя та здоров’я на довгі роки!

Стоматологи з Міжнародним днем стоматолога! Бажаю, щоб Ваше життя було наповнене затишним, достатком та щастям. Нехай у кар’єрі на Вас чекає успіх та великі досягнення. Нехай клієнти будуть задоволені роботою та виявляють свою подяку.

Із Міжнародним днем стоматолога! Ваша професія дуже важлива, вона потребує уваги, терпіння. Тож нехай воно ніколи не закінчується. Бажаю більше пацієнтів, щоб завжди бути при справі. Всіляких Вам успіхів у роботі та особистому житті!

Бажаємо благополуччя та достатку, уваги та чуйності до кожного. Нехай завдяки Вашим працям та вмілим рукам, на обличчях людей виблискує гарна усмішка, яка заряджає теплом та добротою, дарує натхнення та чудовий настрій. Із днем стоматолога!

Нагадаємо, що в лютому українці починають поспішаючи готуватися до Масляної. Коли починається Масляний тиждень і що заборонено робити в цей період — читайте у матеріалах "Телеграфа".

Теги:
#Свято #Стоматолог #Картинки #Листівки #Поздраввленія
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