З днем доброти! Найщиріші вітання та листівки зі святом
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17 лютого відзначається всесвітній день спонтанного вияву доброти.
У четвер, 17 лютого, відзначається одне з найдобріших свят року — День спонтанного прояву доброти. Ініціатором запровадження такого свята стала одна із міжнародних благодійних організацій. Точної ухвали про те, хто запровадив традицію святкувати цей день, немає, проте коріння його веде в США.
В Україні це свято поки не таке популярне. А ось у країнах Західної Європи та США в цей день у багатьох містах традиційно проходять різні благодійні заходи та марафони.
Найпростішим виявом доброти у цей день буде ваше ставлення до оточуючих. Скажіть сьогодні в магазині на касі "дякую", подайте руку бабусі, жінці, дівчині руку при виході з громадського транспорту, підтримайте друга або родича мотиваційним словом.
Тому з приводу "Телеграф" зібрав вітальні листівки та картинки зі святом.
Які ще свята відзначатимемо у лютому — читайте у матеріалі "Телеграфа".
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