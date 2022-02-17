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З днем доброти! Найщиріші вітання та листівки зі святом

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Листівки з Днем доброти
Листівки з Днем доброти

17 лютого відзначається всесвітній день спонтанного вияву доброти.

У четвер, 17 лютого, відзначається одне з найдобріших свят року — День спонтанного прояву доброти. Ініціатором запровадження такого свята стала одна із міжнародних благодійних організацій. Точної ухвали про те, хто запровадив традицію святкувати цей день, немає, проте коріння його веде в США.

В Україні це свято поки не таке популярне. А ось у країнах Західної Європи та США в цей день у багатьох містах традиційно проходять різні благодійні заходи та марафони.

Найпростішим виявом доброти у цей день буде ваше ставлення до оточуючих. Скажіть сьогодні в магазині на касі "дякую", подайте руку бабусі, жінці, дівчині руку при виході з громадського транспорту, підтримайте друга або родича мотиваційним словом.

Тому з приводу "Телеграф" зібрав вітальні листівки та картинки зі святом.

Які ще свята відзначатимемо у лютому — читайте у матеріалі "Телеграфа".

Теги:
#Поздоровлення #Картинки #Листівки #День доброти
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