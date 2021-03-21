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Неділя, 21.03.2021
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Привітання з Днем працівників ЖКГ: красиві листівки і картинки

Привітання з Днем працівників ЖКГ: красиві листівки і картинки
Оновлено 08:13 Сьогодні Телеграф

Щорічно у третю неділю березня в Україні відзначають День житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення. У 2021 року свято випадає на 21 березня.

Професійне свято в Україні відзначають згідно з Указом Президента № 46/94 від 15 лютого 1994 року в редакції Указу Президента № 385/95 від 19 травня 1995 року.

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Працівники ЖКГ відіграють надзвичайно важливу роль в тому, щоб місто було чистим, красивим, зручним і комфортним для його жителів і гостей. Саме їх робота формує імідж міста.

"Телеграф" дякує всім працівникам житлово-комунальної сфери за їх цілодобову роботу, і пропонує добірку прикольних листівок і картинок з професійним святом.

Прикольні листівки з Днем ЖКГ на російській мові в матеріалах "Телеграфа".

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Тетяна Кармазіна
Автор: Тетяна Кармазіна Редактор стрічки новин
Перегляди: 731

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ЖКГ, Свята.
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