Привітання з Днем працівників ЖКГ: красиві листівки і картинки

Щорічно у третю неділю березня в Україні відзначають День житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення. У 2021 року свято випадає на 21 березня.

Професійне свято в Україні відзначають згідно з Указом Президента № 46/94 від 15 лютого 1994 року в редакції Указу Президента № 385/95 від 19 травня 1995 року.

Працівники ЖКГ відіграють надзвичайно важливу роль в тому, щоб місто було чистим, красивим, зручним і комфортним для його жителів і гостей. Саме їх робота формує імідж міста.

"Телеграф" дякує всім працівникам житлово-комунальної сфери за їх цілодобову роботу, і пропонує добірку прикольних листівок і картинок з професійним святом.

Прикольні листівки з Днем ЖКГ на російській мові в матеріалах "Телеграфа".