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Четвер, 25.03.2021
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З Днем СБУ! Картинки і листівки зі святом 25 березня

З Днем СБУ! Картинки і листівки зі святом 25 березня
Оновлено 10:00 Сьогодні Телеграф

У четвер, 25 березня, відзначається національне свято - День Служби безпеки України (СБУ).

Свято було засновано 22 березня 2001 року по указу президента України Леоніда Кучми. Дата свята вибрана не випадково - саме 25 березня 1992 Верховна Рада України прийняла закон "Про Службу безпеки України".

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Працівники СБУ захищають права і свободи українських громадян, безпеку країни, її територіальну цілісність від внутрішніх і зовнішніх загроз.

З цього приводу "Телеграф" зібрав красиві вітальні листівки з нагоди професійного свята 25 березня на українській мові:

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Тетяна Кармазіна
Автор: Тетяна Кармазіна Редактор стрічки новин
Перегляди: 126

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СБУ, Привітання, Листівки, Свята.
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