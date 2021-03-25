З Днем СБУ! Картинки і листівки зі святом 25 березня

У четвер, 25 березня, відзначається національне свято - День Служби безпеки України (СБУ).

Свято було засновано 22 березня 2001 року по указу президента України Леоніда Кучми. Дата свята вибрана не випадково - саме 25 березня 1992 Верховна Рада України прийняла закон "Про Службу безпеки України".

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Працівники СБУ захищають права і свободи українських громадян, безпеку країни, її територіальну цілісність від внутрішніх і зовнішніх загроз.

З цього приводу "Телеграф" зібрав красиві вітальні листівки з нагоди професійного свята 25 березня на українській мові: