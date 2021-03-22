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До переходу на літній час залишився тиждень: чи будемо переводити годинник 28 березня

До переходу на літній час залишився тиждень: чи будемо переводити годинник 28 березня
Оновлено 16:17 Пн, 22 Березень 2021 Телеграф

Питання можливого скасування переходу на літній час в Україні, яке може відбутися 28 березня, ще остаточно не вирішене, і зараз Кабінет міністрів України знаходиться у коммунікації з українськими народними депутатами та представниками Європейського Союзу з цього приводу.

Про це в понеділок, 22 березня, з посиланням на власні джерела в українському уряді повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"З цього питання ще йде комунікація і з депутатами, і з Брюсселем, тобто питання ще остаточно не вирішене", - сказав він.

За словами співрозмовника агентства, рішення щодо можливого скасування переведення годинників очікується в середу, 24 березня.

Відмова від переведення годинників: Україна може отримати нову проблему

У п'ятницю, 19 березня, народні депутати не підтримали поправку про вступ закону про сезонне переведення стрілок годинника раз на півроку і відправили його на доопрацювання.

При цьому найближчим часом пленарних засідань не передбачається, оскільки через загострення ситуації з коронавірусом Верховна Рада йде на тритижневий карантин.

Після провального голосування Кабмін ще може залишити зимовий час, але якщо голосування провалиться ще раз, у 2021 році в ніч з 27 на 28 березня о 3:00 українцям стрілки годинника необхідно буде перевести на годину вперед.

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Дмитро Іщенко
Автор: Дмитро Іщенко
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Кабмин, Євросоюз, Зимовий час, Літній час, Переведення годинника.
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