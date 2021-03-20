Зимнее время в Украине могут оставить: в "Слуге народа" указали на важную деталь

Даже после провала голосования по отмене перевода стрелок часов, в Украине может быть оставлено зимнее время, ведь Кабмин имеет возможность издать соответствующее постановление.

Об этом рассказала нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук в эфире телеканала "Украина 24".

Она предположила, что Рада не смогла принять соответствующее постановление так как в зале было недостаточное количество парламентариев.

"В принципе Кабмин может это урегулировать сам, и выдать соответствующее постановление. Я думаю, это в ближайшие дни предстоит выяснить, потому что к концу марта уже не так много времени", - сказала она.

Вероятность перехода на летнее время будет оставаться до тех пор, пока Кабмин не поставит точку в этом вопросе.

"Чем быстрее будет эта ясность для людей, тем лучше. Ведь надо же как-то это планировать не за день", - сказала Кравчук.

Она сказала, что сама поддерживает подобное решение, хотя другие нардепы говорили, что избиратели на Востоке Украины выражали опасения относительно того, что будет слишком ранний восход солнца, также этот вопрос имеет значение для курортных городов на Юге, которые заинтересованы в более длинном дне.

"Здесь пусть Кабмин окончательно определится, и так и сделаем", - подытожила Кравчук.

Как сообщалось ранее, законопроект об отмене перевода стрелок часов в первом чтении был принят 3 марта. Тогда за это решение проголосовали 277 депутатов (при 226 минимально необходимых).