День ангела Олександра 26 березня: привітання в листівках і картинках

26 березня свій День ангела за церковним календарем відзначають власники імені Олександр - на честь православного мученика Олександра Піндского. Олександр вів праведне життя, навернув до віри багато язичників і був обезголовлений.

З давньогрецької це ім'я означає "захисник людей", "чоловік, який оберігає".

Власник даного імені має сильний, вольовий характер, але занадто самовпевнений. Природжений лідер. Дуже товариський і привабливий. Самолюбство Олександра не можна зачіпати, в іншому випадку затаїть образу на все життя.

Варто додати, що іменини в березні Олександр святкує 22, 25, 26, 28, 29 і 30 числа.

"Телеграф" приготував підбірку красивих листівок для привітання своїх близьких і знайомих Александров на українській мові: