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Великдень 4 квітня 2021: красиві привітання та листівки польською

Великдень 4 квітня 2021: красиві привітання та листівки польською
Оновлено 09:53 Сьогодні Телеграф Фото: pexels

У неділю, 4 квітня, християни західного обряду відзначають одне з найважливіших свят 2021 року - Великдень. Відзначимо, що у православних Пасха випадає на неділю 2 травня.

Цей день особливо відзначається в Польщі, яка вважається найбільш релігійної європейською країною. "Польський" Великдень, як часто люблять говорити українці, або Wielkanoc - свято більшості поляків, які сповідують католицизм.

Святкові дні, або великодні вихідні в Польщі тривають три дні - з суботи 3 квітня до понеділка 5 квітня включно.

Не забудьте привітати зі світлим святом своїх близьких і друзів. "Телеграф" підготував красиві привітання в прозі, а також вітальні листівки польською мовою:

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości. Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół!

(Здорових, погожих Великодніх свят, сповнених віри, надії і любові. Радісного, весняного настрою, сердечних зустрічей в колі родини та друзів!)

Życzę aby Święta Wielkanocne przyniosły radość, pokój oraz wzajemną życzliwość

(Бажаю, аби Великодні Свята принесли радість, спокій і доброзичливість)

W dzień Święta Wielkanocnego życzymy jaja smacznego, świąt pogodnych i radosnych oraz tchnienia wiosny

(У цей Великодній день бажаємо смачного яйця, погожих та радісних свят та подиху весни)

Życzę Radosnych Świąt Wielkanocnych wypełnionych nadzieją i wiarą w sens życia. Pogody w sercu i radości z faktu Zmartwychwstania Pańskiego oraz smacznego Święconego w gronie najbliższych osób!

(Бажаю радісних Великодніх свят, сповнених надією і вірою в сенс життя, погоди в серці і радості від Божого Воскресіння, смачних освячених страв в колі найближчих людей!)

Привітання с Великоднем на українській мові в материалі "Телеграфа".

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Тетяна Кармазіна
Автор: Тетяна Кармазіна Редактор стрічки новин
Перегляди: 915

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Польша, Великдень, Привітання, Листівки, Свята.
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