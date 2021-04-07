Привітання з Благовіщенням 2021: красиві листівки і картинки

У середу, 7 квітня (за новим стилем), православна церква відзначає велике християнське свято - Благовіщення Пресвятої Богородиці. Це свято має постійну дату.

Назва свята передає головний сенс, пов'язаної з ним події: коли діва Марія отримала благу звістку від архангела Гавриїла, що вона подарує світу сина Божого - Ісуса Христа, чия місія - спокутування гріхів прабатьків.

У Благовіщення прийнято відвідувати церкви, але експерти нагадують, що в пандемію краще помолитися вдома, включити трансляцію богослужіння і побути на ній заочно.

"Телеграф" підготував для вас красиві листівки і картинки зі світлим святом Благовіщення Пресвятої Богородиці:

Раніше "Телеграф" повідомляв, що не можна робити на Благовіщення 7 квітня.