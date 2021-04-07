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Середа, 07.04.2021
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Привітання з Благовіщенням 2021: красиві листівки і картинки

Привітання з Благовіщенням 2021: красиві листівки і картинки
05:09 Сьогодні Телеграф

У середу, 7 квітня (за новим стилем), православна церква відзначає велике християнське свято - Благовіщення Пресвятої Богородиці. Це свято має постійну дату.

Назва свята передає головний сенс, пов'язаної з ним події: коли діва Марія отримала благу звістку від архангела Гавриїла, що вона подарує світу сина Божого - Ісуса Христа, чия місія - спокутування гріхів прабатьків.

У Благовіщення прийнято відвідувати церкви, але експерти нагадують, що в пандемію краще помолитися вдома, включити трансляцію богослужіння і побути на ній заочно.

"Телеграф" підготував для вас красиві листівки і картинки зі світлим святом Благовіщення Пресвятої Богородиці:

 

Раніше "Телеграф" повідомляв, що не можна робити на Благовіщення 7 квітня.

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Тетяна Кармазіна
Автор: Тетяна Кармазіна Редактор стрічки новин
Перегляди: 854

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Привітання, Листівки, Свята, Благовіщення.
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