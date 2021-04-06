Благовіщення Пресвятої Богородиці: коли свято і як його відзначати

7 квітня православна церква відзначає одне з 12 головних (двунадесятих) свят - Благовіщення Пресвятої Богородиці. Це свято світле і радісне, адже саме в цей день до Діви Марії явився архангел Гавриїл, які повідомив їй, що про те, що незабаром вона стане матір'ю сина Божого - Ісуса Христа.
Дата свята не перехідна і має фіксовану дату - щороку православні відзначають Благовіщення 7 квітня. А назва його означає "блага" або "добра" звістка. Варто також зазначити, що на багатьох іконах Благовіщення зображена біла лілія, яка є символом чистоти та непорочності.
Святкування Благовіщення не переноситься навіть якщо свято збігається з Великоднем. Якщо ж свято випадає на період Великого посту, як у 2021 році, то в цей день пост попускають. Вірянам дозволені рибні страви, морепродукти, а також трохи вина.
Що категорично не можна робити в Благовіщення:
Вважається, що в цей день всі справи краще відкласти на інший день, особливо домашні: прибирання, готування, прання, шиття,
Не варто приділяти час догляду за собою і підбору нарядів. Більш того краще цього дня не заплітати коси, ні стригтися, ні фарбувати волосся, і навіть не розчісуватися.
Також, 7 квітня не можна лихословити, сваритися, ображати людей або тварин, бажати комусь зла і думати про погане.
Не можна давати гроші в борг, роздавати щось з дому.
Що можна робити під час Благовіщення:
Під час Благовіщення можна поворожити на майбутнє.
Загадувати бажання. Вважається, що загадане на Благовіщення, виповниться в найближчому майбутньому.
Читати молитву. Особливо сильною в цей день вважається молитва про лікування від безпліддя та даруванні дитини.
Рекомендується як-небудь прикрасити будинок і називати свого чоловіка милим.