Благовіщення Пресвятої Богородиці: коли свято і як його відзначати

7 квітня православна церква відзначає одне з 12 головних (двунадесятих) свят - Благовіщення Пресвятої Богородиці. Це свято світле і радісне, адже саме в цей день до Діви Марії явився архангел Гавриїл, які повідомив їй, що про те, що незабаром вона стане матір'ю сина Божого - Ісуса Христа.

Дата свята не перехідна і має фіксовану дату - щороку православні відзначають Благовіщення 7 квітня. А назва його означає "блага" або "добра" звістка. Варто також зазначити, що на багатьох іконах Благовіщення зображена біла лілія, яка є символом чистоти та непорочності.

Святкування Благовіщення не переноситься навіть якщо свято збігається з Великоднем. Якщо ж свято випадає на період Великого посту, як у 2021 році, то в цей день пост попускають. Вірянам дозволені рибні страви, морепродукти, а також трохи вина.

Що категорично не можна робити в Благовіщення:

Вважається, що в цей день всі справи краще відкласти на інший день, особливо домашні: прибирання, готування, прання, шиття,

Не варто приділяти час догляду за собою і підбору нарядів. Більш того краще цього дня не заплітати коси, ні стригтися, ні фарбувати волосся, і навіть не розчісуватися.

Також, 7 квітня не можна лихословити, сваритися, ображати людей або тварин, бажати комусь зла і думати про погане.

Не можна давати гроші в борг, роздавати щось з дому.

Що можна робити під час Благовіщення: