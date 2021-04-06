Скачать
Вівторок, 06.04.2021
Дороги в пробках і спецпропуски за хабарі: які висновки з провального локдауну в Києві повинні зробити інші міста
Дороги в пробках і спецпропуски за хабарі: які висновки з провального локдауну в Києві повинні зробити інші міста
Брата судді Вовка затримали при отриманні 100 тисяч доларів: що про це відомо
Брата судді Вовка затримали при отриманні 100 тисяч доларів: що про це відомо
Листівки і картинки з наступаючим Благовіщенням українською мовою
Листівки і картинки з наступаючим Благовіщенням українською мовою
Резніков зробив категоричну заяву про майбутнє переговорів по Донбасу в Мінську
Резніков зробив категоричну заяву про майбутнє переговорів по Донбасу в Мінську

Листівки і картинки з наступаючим Благовіщенням українською мовою

Листівки і картинки з наступаючим Благовіщенням українською мовою
20:20 Сьогодні Телеграф

7 квітня православними відзначається один з найсвітліших свят весни - Благовіщення Пресвятої Богородиці. Дата свята не залежить від церковного календаря і завжди відзначається 7 квітня. У 2021 році воно випадає на середу.

У православній церкві Благовіщення вважається одним з дванадцяти головних свят після Великодня, що відзначається в цьому році пізніше, ніж зазвичай - 2 травня.

За переказами, в цей день Архангел Гавриїл прийшов до Марії з Назарета, щоб оголосити їй про непорочне зачаття і народження Сина Божого.

Не забудьте привітати рідних зі світлим святом. "Телеграф" зробив добірку найкращих, найкрасивіших привітань в листівках і картинках з наступаючим Благовіщенням Пресвятої Богородиці:

Читайте також: Що категорично заборонено робити на Благовіщення

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Тетяна Кармазіна
Автор: Тетяна Кармазіна Редактор стрічки новин
Перегляди: 236

Все по темі:

Привітання, Листівки, Свята, Благовіщення, Благовіщення Пресвятої Богородиці.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Листівки і картинки з наступаючим Благовіщенням українською мовою
02 Ще один регіон України оголосив локдаун: що під забороною
03 Благовіщення Пресвятої Богородиці: коли свято і як його відзначати
04 Оголена фотосесія в Дубаї: з'явилася офіційна реакція України на затримання своїх громадянок
05 Резніков зробив категоричну заяву про майбутнє переговорів по Донбасу в Мінську
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
В НАТО заговорили українською мовою
В НАТО заговорили українською мовою
Доведеться ще поправцювати: як в Україні зміняться умови виходу на пенсію та її розмір з 1 квітня (інфографіка)
Доведеться ще поправцювати: як в Україні зміняться умови виходу на пенсію та її розмір з 1 квітня (інфографіка)
Степанов зізнався, що українська медсистема доведена до межі
Степанов зізнався, що українська медсистема доведена до межі
Лікар оцінив реальне число хворих на коронавірус в Україні
Лікар оцінив реальне число хворих на коронавірус в Україні
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся