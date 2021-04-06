Листівки і картинки з наступаючим Благовіщенням українською мовою

7 квітня православними відзначається один з найсвітліших свят весни - Благовіщення Пресвятої Богородиці. Дата свята не залежить від церковного календаря і завжди відзначається 7 квітня. У 2021 році воно випадає на середу.

У православній церкві Благовіщення вважається одним з дванадцяти головних свят після Великодня, що відзначається в цьому році пізніше, ніж зазвичай - 2 травня.

За переказами, в цей день Архангел Гавриїл прийшов до Марії з Назарета, щоб оголосити їй про непорочне зачаття і народження Сина Божого.

Не забудьте привітати рідних зі світлим святом. "Телеграф" зробив добірку найкращих, найкрасивіших привітань в листівках і картинках з наступаючим Благовіщенням Пресвятої Богородиці:

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