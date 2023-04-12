З Днем космонавтики! Красиві листівки та привітання на свято

Перший політ людини в космос було здійснено Юрієм Гагаріним у 1961 році.

Щороку, 12 квітня, у всьому світі відзначається Міжнародний день польоту людини у космос чи День космонавтики. В Україні це також професійне свято всіх працівників ракетно-космічної галузі.

Вперше свято відсвяткували рівно через рік після першого підкорення космосу — 1962 року. 1997 року указом президента Леоніда Кучми в Україні 12 квітня стало також Днем працівників ракетно-космічної галузі. Це свято відзначає значний внесок українських працівників цієї сфери у наукові дослідження, створення сучасної ракетно-космічної техніки, а також запровадження цих космічних технологій та розробок.

На честь цього свята "Телеграф" підготував гарні вітання з Днем космонавтики у картинках та листівках. Якщо серед ваших знайомих є люди з космічної сфери — обов’язково привітайте з їхнім професійним святом.

Привітання з Днем космонавтики: картинки та листівки

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