З Днем карного розшуку України 2021: картинки і листівки зі святом

Щорічно 15 квітня в Україні відзначається професійне свято - День працівників кримінального розшуку, який у 2021 році випадає на четвер.

15 квітня 1919 Декретом Раднаркому України "Про організацію судово-карного розшуку" була створена секція судово-кримінального розшуку і закріплена його правова база, яка з роками змінювалася, але завдання її завжди залишалися колишніми - пошук і затримання злочинців, розкриття злочинів.

У 2001 році орган перейменовується в Департамент карного розшуку МВС України.

У Києві біля будівлі МВС в 2009 році було встановлено пам'ятник вигаданим сищикам - Глібу Жеглову і Володимиру Шарапову з роману "Место встречи изменить нельзя".

"Телеграф" підібрав кращі вітальні листівки і картинки з професійним святом:

Нагадаємо, що 15 квітня також відмічається народне свято - Тит Льодолам.