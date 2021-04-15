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З Днем карного розшуку України 2021: картинки і листівки зі святом

З Днем карного розшуку України 2021: картинки і листівки зі святом
Оновлено 09:58 Сьогодні Телеграф

Щорічно 15 квітня в Україні відзначається професійне свято - День працівників кримінального розшуку, який у 2021 році випадає на четвер.

15 квітня 1919 Декретом Раднаркому України "Про організацію судово-карного розшуку" була створена секція судово-кримінального розшуку і закріплена його правова база, яка з роками змінювалася, але завдання її завжди залишалися колишніми - пошук і затримання злочинців, розкриття злочинів.

У 2001 році орган перейменовується в Департамент карного розшуку МВС України.

У Києві біля будівлі МВС в 2009 році було встановлено пам'ятник вигаданим сищикам - Глібу Жеглову і Володимиру Шарапову з роману "Место встречи изменить нельзя".

"Телеграф" підібрав кращі вітальні листівки і картинки з професійним святом:

 

Нагадаємо, що 15 квітня також відмічається народне свято - Тит Льодолам.

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Тетяна Кармазіна
Автор: Тетяна Кармазіна Редактор стрічки новин
Перегляди: 132

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Привітання, Листівки, Свята, День працівника карного розшуку України.
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