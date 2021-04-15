Яке свято 15 квітня: народні прикмети і заборони

У четвер, 15 квітня, відзначається день пам'яті святого Тита Чудотворця. Також цей день називають "Тит Льодолам".

Тит жив в VIII-IX століттях. У юному віці він пішов жити в кіновію (християнська чернеча комуна - ред.), де спочатку був послушником, потім прийняв постриг. Пізніше Тит прийняв сан священика і все життя керував в Студійскому монастирі. За добрі справи Господь удостоїв святого даром чудотворення і зцілення.

Під час гоніння на святі образи Тит був підданий тортурам, а потім - обезголовлений.

"Льодоламом" Тит називався тому, що в цей день, як правило, розкривалися річки і озера. Навіть існувала прикмета: якщо лід опускався на дно, тонув, то вважалося, що попереду чекають нелегкі часи. Також, якщо лід все-таки не сходив до цього дня, то риба в цю весну буде ловитися гірше.

Народні прикмети 15 квітня

Лід тане і тоне на озерах - буде поганий збір врожаю в цьому році.

Лід не пішов до 15 квітня - прикмета, яка говорить про те, що рибалка буде невдалою.

Якщо голуби разворковались - наближається тепло.

Ті, що народилися 15 квітня наділені красою. Їм зрозуміла мова птахів. Носити їм слід яшму або халцедон.

Що заборонено робити 15 квітня

У цей день не можна лінуватися - можна упустити шанс підзаробити.

Заборонено думати про погане, так як можна залучити нещастя.

Небажано грати весілля.

Не можна лаятися і сваритися в будинку.

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