Яке свято 15 квітня: народні прикмети і заборони

У четвер, 15 квітня, відзначається день пам'яті святого Тита Чудотворця. Також цей день називають "Тит Льодолам".
Тит жив в VIII-IX століттях. У юному віці він пішов жити в кіновію (християнська чернеча комуна - ред.), де спочатку був послушником, потім прийняв постриг. Пізніше Тит прийняв сан священика і все життя керував в Студійскому монастирі. За добрі справи Господь удостоїв святого даром чудотворення і зцілення.
Під час гоніння на святі образи Тит був підданий тортурам, а потім - обезголовлений.
"Льодоламом" Тит називався тому, що в цей день, як правило, розкривалися річки і озера. Навіть існувала прикмета: якщо лід опускався на дно, тонув, то вважалося, що попереду чекають нелегкі часи. Також, якщо лід все-таки не сходив до цього дня, то риба в цю весну буде ловитися гірше.
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