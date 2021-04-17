З Днем пожежника! Яскраві листівки і картинки на свято українською

У суботу, 17 квітня, в Україні вшановують пожежних. Щорічно в цей день відзначається професійне свято - День працівників пожежної охорони України.

Свято було затверджено Указом Президента України від 11 жовтня 2013 року №555 "День пожежної охорони".

Пожежникам властиві самовідданість, постійна готовність прийти на допомогу, здатність до самопожертви. Кожна людина знає, що під час пожежі необхідно телефонувати 101 та на виклик приїдуть професіонали, які врятують і допоможуть.

Працівники пожежної охорони мають високі моральні якості, мужність і героїзм. Тому "Телеграф" зібрав найкращі листівки і картинки з привітанням українських героїв.

Також 17 квітня відзначається народне свято - Вільхові оглядини, а також вшановується пам'ять святого Йосипа Піснопісця.