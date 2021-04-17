Скачать
Субота, 17.04.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
На фоні погроз Путіна Україна посилила охорону кордону: ексклюзивні деталі
На фоні погроз Путіна Україна посилила охорону кордону: ексклюзивні деталі
Зустріч Зеленського і Макрона почалася: про що говоритимуть президенти
Зустріч Зеленського і Макрона почалася: про що говоритимуть президенти
Смертність та ж, а видужалих менше: дані по коронавірусу в Україні на 17 квітня
Смертність та ж, а видужалих менше: дані по коронавірусу в Україні на 17 квітня
До знесення будинку Уткіна в Києві причетна співачка, - ЗМІ (фото)
До знесення будинку Уткіна в Києві причетна співачка, - ЗМІ (фото)

З Днем пожежника! Яскраві листівки і картинки на свято українською

З Днем пожежника! Яскраві листівки і картинки на свято українською
Оновлено 08:49 Сьогодні Телеграф

У суботу, 17 квітня, в Україні вшановують пожежних. Щорічно в цей день відзначається професійне свято - День працівників пожежної охорони України.

Свято було затверджено Указом Президента України від 11 жовтня 2013 року №555 "День пожежної охорони".

Пожежникам властиві самовідданість, постійна готовність прийти на допомогу, здатність до самопожертви. Кожна людина знає, що під час пожежі необхідно телефонувати 101 та на виклик приїдуть професіонали, які врятують і допоможуть.

Працівники пожежної охорони мають високі моральні якості, мужність і героїзм. Тому "Телеграф" зібрав найкращі листівки і картинки з привітанням українських героїв.

Також 17 квітня відзначається народне свято - Вільхові оглядини, а також вшановується пам'ять святого Йосипа Піснопісця.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Тетяна Кармазіна
Автор: Тетяна Кармазіна Редактор стрічки новин
Перегляди: 52

Все по темі:

Привітання, Листівки, Свята, День пожежної охорони.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Стало відомо, скільки Володимир Путін заробив в 2020 році: до Зеленського йому далеко
02 "Ми рішуче налаштовані": Макрон в Твіттері звернувся до читачів українською мовою
03 Смертність та ж, а видужалих менше: дані по коронавірусу в Україні на 17 квітня
04 З Днем пожежника! Яскраві листівки і картинки на свято українською
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Вбивав, ґвалтував і грабував: в Естонії вийшов на свободу довічно засуджений, якого посадили ще при Союзі
Вбивав, ґвалтував і грабував: в Естонії вийшов на свободу довічно засуджений, якого посадили ще при Союзі
Яке свято 17 квітня: народні прикмети і заборони
Яке свято 17 квітня: народні прикмети і заборони
Стало відомо, скільки Володимир Путін заробив в 2020 році: до Зеленського йому далеко
Стало відомо, скільки Володимир Путін заробив в 2020 році: до Зеленського йому далеко
Ситуація контрольована: на засіданні РНБО підняли тему Донбасу
Ситуація контрольована: на засіданні РНБО підняли тему Донбасу
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся