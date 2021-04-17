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Яке свято 17 квітня: народні прикмети і заборони

Яке свято 17 квітня: народні прикмети і заборони
00:01 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay

У суботу, 17 квітня, відзначається день пам'яті святого Йосипа Піснопісця. З цього дня починалися журавлині пісні, що віщувало весну.

Святий Йосип Піснописець народився в 9 столітті на Сицилії і з молодості був суворим аскетом. Жив в Солунському монастирі. Йосип багато років присвятив складанню богослужбових співів апостолу Варфоломію, Божої Матері і святих угодників. Святий прожив довге богоугодне життя.

Вважалося, що в день Йосипа свій голос починає подавати журавель і цвіркун. Журавлі завжди вважалися захисниками від недобрих сил, тому вбивство птиці вважалося тяжким гріхом. Говорили 17 квітня так: "Перша ластівка - ще не весна, справжню весну приносить на крилах журавель".

Також в цей день виходили дивитися, як цвіте вільха. Це дерево розпускається навесні одним з перших. Вважалося, що вільха має неймовірні цілющі властивості.

Народні прикмети 17 квітня

  • Якщо схід золотисто-рожевий, то погода найближчим часом буде дуже хорошою.
  • Береза розпустилася раніше вільхи - прикмета, яка свідчить про те, що літо буде посушливим, і навпаки.
  • Дощ пішов - значить, вся весна буде похмурою, з великою кількістю опадів.
  • Народжені 17 квітня відрізняються красою. Носити їм слід рубін.

Що заборонено робити 17 квітня

  • Небажано робити пропозицію руки та серця - шлюб буде невдалим.
  • Не варто надягати червоне - почнуться проблеми на любовному фронті.
  • Заборонено сваритися зі старшими - всі плани будуть зруйновані.

Раніше "Телеграф" писав, скільки буде коштувати традиційний великодній кошик у 2021 році.

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Тетяна Кармазіна
Автор: Тетяна Кармазіна Редактор стрічки новин
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Свята, Традиції, Заборони.
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