Яке свято 17 квітня: народні прикмети і заборони

У суботу, 17 квітня, відзначається день пам'яті святого Йосипа Піснопісця. З цього дня починалися журавлині пісні, що віщувало весну.

Святий Йосип Піснописець народився в 9 столітті на Сицилії і з молодості був суворим аскетом. Жив в Солунському монастирі. Йосип багато років присвятив складанню богослужбових співів апостолу Варфоломію, Божої Матері і святих угодників. Святий прожив довге богоугодне життя.

Вважалося, що в день Йосипа свій голос починає подавати журавель і цвіркун. Журавлі завжди вважалися захисниками від недобрих сил, тому вбивство птиці вважалося тяжким гріхом. Говорили 17 квітня так: "Перша ластівка - ще не весна, справжню весну приносить на крилах журавель".

Також в цей день виходили дивитися, як цвіте вільха. Це дерево розпускається навесні одним з перших. Вважалося, що вільха має неймовірні цілющі властивості.

Народні прикмети 17 квітня

Якщо схід золотисто-рожевий, то погода найближчим часом буде дуже хорошою.

Береза розпустилася раніше вільхи - прикмета, яка свідчить про те, що літо буде посушливим, і навпаки.

Дощ пішов - значить, вся весна буде похмурою, з великою кількістю опадів.

Народжені 17 квітня відрізняються красою. Носити їм слід рубін.

Що заборонено робити 17 квітня

Небажано робити пропозицію руки та серця - шлюб буде невдалим.

Не варто надягати червоне - почнуться проблеми на любовному фронті.

Заборонено сваритися зі старшими - всі плани будуть зруйновані.

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