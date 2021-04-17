Яке свято 17 квітня: народні прикмети і заборони

У суботу, 17 квітня, відзначається день пам'яті святого Йосипа Піснопісця. З цього дня починалися журавлині пісні, що віщувало весну.
Святий Йосип Піснописець народився в 9 столітті на Сицилії і з молодості був суворим аскетом. Жив в Солунському монастирі. Йосип багато років присвятив складанню богослужбових співів апостолу Варфоломію, Божої Матері і святих угодників. Святий прожив довге богоугодне життя.
Вважалося, що в день Йосипа свій голос починає подавати журавель і цвіркун. Журавлі завжди вважалися захисниками від недобрих сил, тому вбивство птиці вважалося тяжким гріхом. Говорили 17 квітня так: "Перша ластівка - ще не весна, справжню весну приносить на крилах журавель".
Також в цей день виходили дивитися, як цвіте вільха. Це дерево розпускається навесні одним з перших. Вважалося, що вільха має неймовірні цілющі властивості.
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