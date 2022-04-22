Рус

Страсна п’ятниця 2022: картинки та привітання

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
3627
Страсна п’ятниця випадає на 22 квітня
Страсна п’ятниця випадає на 22 квітня

За біблійним переказом, саме цього дня Ісус був засуджений і жорстоко розіп’ятий на хресті

У 2022 році Страсна п’ятниця випадає на 22 квітня. Вона вважається скорботним днем для всіх православних віруючих.

За біблійним переказом, саме цього дня Ісус був засуджений і жорстоко розіп’ятий на хресті. Цього дня багато хто пропускає через себе ті страждання, які випробував на собі Спаситель в ім’я порятунку людства.

У Страсну п’ятницю категорично заборонено влаштовувати розважальні заходи, вживати алкогольні напої. Також дотримується найсуворіший піст. Замість розваг краще зосередитись на молитві.

Близьким людям цього дня варто нагадати про великий день Страсного тижня листівками та побажаннями, які "Телеграф" приготував для вас у віршах.

Раніше "Телеграф" повідомляв, якою буде погода на Великдень в Україні. Також ми писали, чи буде додатковий вихідний день.

Теги:
#Вітання #Свята #Листівки #Страсна п'ятниця
Танки ЗСУ
Україна
В українців зараз більше танків, ніж у росії, заявляють у Пентагоні
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Танки ЗСУ
В українців зараз більше танків, ніж у росії, заявляють у Пентагоні
Дата публікації
Категорія
Військовий транспорт ВМС Іспанії "Ізабель"
Іспанія направила Україні боєприпаси та бронеавтомобілі: подробиці
Дата публікації
Категорія
Українки на війні
Заздрить навіть Арестович: ці красуні захищають Україну та рятують життя на передовій
Дата публікації
Категорія
Зеленський та путін сильно змінилися за 2 місяці війни
Путін фізично перетворюється на монстра, а Зеленський - відродився: що кажуть психологи
Дата публікації
Категорія
ЗСУ продовжують відображати наступ росіян
Війна – день 58: росіяни гинуть сотнями, але продовжують атакувати позиції ЗСУ