Страсна п’ятниця 2022: картинки та привітання

За біблійним переказом, саме цього дня Ісус був засуджений і жорстоко розіп’ятий на хресті

У 2022 році Страсна п’ятниця випадає на 22 квітня. Вона вважається скорботним днем для всіх православних віруючих.

За біблійним переказом, саме цього дня Ісус був засуджений і жорстоко розіп’ятий на хресті. Цього дня багато хто пропускає через себе ті страждання, які випробував на собі Спаситель в ім’я порятунку людства.

У Страсну п’ятницю категорично заборонено влаштовувати розважальні заходи, вживати алкогольні напої. Також дотримується найсуворіший піст. Замість розваг краще зосередитись на молитві.

Близьким людям цього дня варто нагадати про великий день Страсного тижня листівками та побажаннями, які "Телеграф" приготував для вас у віршах.

Раніше "Телеграф" повідомляв, якою буде погода на Великдень в Україні. Також ми писали, чи буде додатковий вихідний день.