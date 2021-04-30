День прикордонника України 2021: вітання зі святом в листівках і картинках українською

В Україні 30 квітня прикордонники відзначають своє професійне свято.

День прикордонника щорічно відзначався в Радянському Союзі 28 травня. У 1992 році свято перенесли на 4 листопада. Пізніше, згідно з указом президента Петра Порошенка від 27 квітня 2018 року "З метою вшанування мужності і героїзму захисників державного кордону України, включаючи внесок прикордонників в боротьбу за незалежність України" свято отримало нову дату - 30 квітня. У цей день була заснована Державна прикордонна служба України.

"Зі святом усіх, хто охороняє кордон України - на заході і на сході, на півночі і на півдні! Ми на варті! МИ - КОРДОН!", - так привітали прикордонників на офіційній сторінці Держприкордонслужби України в Facebook.

Привітання з Днем прикордонника України - листівки і картинки

У 2021 році 30 квітня також відзначається Страсна п'ятниця - побажання в цей день.