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День праці - 2021: красиві листівки і привітання

День праці - 2021: красиві листівки і привітання
Оновлено 09:56 Сьогодні Телеграф

У суботу в Україні і в більш ніж 140 інших країнах відзначається Міжнародний день праці. З цим святом передбачений офіційний вихідний день, а так як в 2021 році православне свято Пасхи випадає на 2 травня, то і відпочивати ми будемо чотири дні поспіль (з 1 по 4 травня включно).

Саме 1 травня 1886 року робочі в Чикаго, США, вийшли на страйк, вимагаючи нормальних умов праці, а також створення нових робочих організацій. Акції протесту перейшли до кровопролиття і терактів. Тоді постраждало і померло багато людей.

Спочатку 1 Травня було символом боротьби за права робітників, але в Радянському Союзі дане поняття свята повністю зникло.

З нагоди Міжнародного дня праці привітав українців і пошуковик Google, представивши користувачам новий дудл:

"Телеграф" зробив добірку красивих листівок і картинок з Днем праці 1 травня, якими ви можете порадувати своїх близьких і друзів з цим весняним святом.

Нагадаємо, що в 2021 році на 1 травня випадає Страсна (Велика) субота. Що не можна робити в цей день - читайте в матеріалі "Телеграфа".

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Тетяна Кармазіна
Автор: Тетяна Кармазіна Редактор стрічки новин
Перегляди: 34

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Привітання, Листівки, Свята, День праці.
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