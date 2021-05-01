Яке свято 1 травня: народні прикмети і заборони

У 2021 року 1 травня православні християни відзначають Страсну (Велику) суботу - один з днів Страсного тижня. Також на цю дату випадає народне свято - Кузьма Огородник.

Страсна (Велика) субота присвячена спогаду поховання Ісуса. Це день доброти і всепрощення, а також скорботи, адже тіло Христа ще лежить у труні. Також завершується Великий піст, який тривав цілих 48 днів.

Додамо, що в цей час православні віруючі беруться за підготовку крашанок, тому Страсну суботу ще називається Крашальною суботою. А ось продукти, які готуються для святкового столу, їсти до Великодня не можна.

Також в цей день, за церковним календарем, вшановується пам'ять святителя Косми Халкідонського, сповідника, єпископа. Він жив в VIII-IX століттях і в юності вступив до монастиря. Пізніше Косма був призначений єпископом міста Халкидон (Калкедона), і йому не раз довелося зіткнутися з єретиками-іконоборцями. Коли церква піддалася єресі, святитель був заарештований і підданий тортурам за відмову відвернутися від віри в Христа. Одну з тортур Косма не пережив.

Вважалося, що 1 травня вперше після зими подає голос зозуля. Багато народних прикмет пов'язують з поведінкою птахів.

Народні прикмети 1 травня

Якщо на Кузьму Огородника тепло, то в кінці місяця буде холодно, і навпаки.

Чути зозулю - пора сіяти льон. Якщо птах кричить на сухій гілляці - чекай заморозків.

Якщо зозуля прилетіла в село і там літає - бути пожежі.

Народжені 1 травня хороші городники. Вони наділені великою силою. Носити їм слід чорний агат.

Що заборонено робити в Страсну суботу

Не можна займатися фізичними роботами, прибиратися, прати речі, займатися рукоділлям.

Потрібно утриматись від інтимної близькості.

Не можна завершувати пост з 3 години ночі до ранку неділі (Великдень). Також виключений алкоголь.

Заборонено веселитися, танцювати і співати.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які продукті не можна святити для великоднього кошика.