Яке свято 1 травня: народні прикмети і заборони

У 2021 року 1 травня православні християни відзначають Страсну (Велику) суботу - один з днів Страсного тижня. Також на цю дату випадає народне свято - Кузьма Огородник.
Страсна (Велика) субота присвячена спогаду поховання Ісуса. Це день доброти і всепрощення, а також скорботи, адже тіло Христа ще лежить у труні. Також завершується Великий піст, який тривав цілих 48 днів.
Додамо, що в цей час православні віруючі беруться за підготовку крашанок, тому Страсну суботу ще називається Крашальною суботою. А ось продукти, які готуються для святкового столу, їсти до Великодня не можна.
Також в цей день, за церковним календарем, вшановується пам'ять святителя Косми Халкідонського, сповідника, єпископа. Він жив в VIII-IX століттях і в юності вступив до монастиря. Пізніше Косма був призначений єпископом міста Халкидон (Калкедона), і йому не раз довелося зіткнутися з єретиками-іконоборцями. Коли церква піддалася єресі, святитель був заарештований і підданий тортурам за відмову відвернутися від віри в Христа. Одну з тортур Косма не пережив.
Вважалося, що 1 травня вперше після зими подає голос зозуля. Багато народних прикмет пов'язують з поведінкою птахів.
Народні прикмети 1 травня
Що заборонено робити в Страсну суботу
Раніше "Телеграф" повідомляв, які продукті не можна святити для великоднього кошика.