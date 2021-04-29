Скачать
Четвер, 29.04.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
Прибирання - це важливо: ПЦУ закликала не забувати про найголовніше в Чистий четвер
Прибирання - це важливо: ПЦУ закликала не забувати про найголовніше в Чистий четвер
Відсутність смаку і нюху вже не показник: у хворих на коронавірус змінилися основні симптоми
Відсутність смаку і нюху вже не показник: у хворих на коронавірус змінилися основні симптоми
Низка звільнень триває: Найєм позбувся посади в Укроборонпромі
Низка звільнень триває: Найєм позбувся посади в Укроборонпромі
Готуємось до Пасхи та травневих свят: у скільки українцям обійдеться пікнік на вихідні
Готуємось до Пасхи та травневих свят: у скільки українцям обійдеться пікнік на вихідні

Готуємось до Пасхи та травневих свят: у скільки українцям обійдеться пікнік на вихідні

Готуємось до Пасхи та травневих свят: у скільки українцям обійдеться пікнік на вихідні
18:39 Сьогодні Телеграф

Настають травневі свята та Великдень, каже нам Капітан очевидність. А ось, що кажуть цінники на продукти, які необхідні для вилазки на природу - традиційно актуальне питання. 

Великдень тут ні до чого: чому в Україні стрімко дорожчають яйця та що буде далі (інфографіка)

Нескладно здогадатись, що багато українців попри карантин та інші негаразди все ж виберуться у ліси, на ставки та річки, або ж просто вийдуть на подвір'я з мангалом. Щоб розуміти, з чим доведеться мати справу, "Телеграф" підрахував приблизну вартість середніх "посиділок". Розрахунок складали за умови, що у пікніку візьмуть участь чотири дорослі людини і їм знадобиться наступний шашличний набір:

- Свинина - 2 кг;

- Горілка - 0,5 л;

- Вино - 0,75 л;

- Мінеральна вода - 2 л;

- Сік - 2 л; 

Великодній кошик: які продукти можна і не можна святити (інфографіка)

- Огірки - 1 кг; 

- Помідори - 1 кг; 

- Цибуля - 1 кг; 

- Зелень;

- Соуси (кетчуп, майонез);

- Батон нарізній.

Нехай вас не дивують круглі цифри на деякі продукти. Ми брали середню ціну по Україні, бо розуміємо, що різниця в вартості продуктів між, наприклад, Луганською та Київською областями, буде вагомою. 

Також ми не рахували вугілля, рідину для вогнища та дрова, бо у всіх можуть бути різні умови відпочинку. 

Індекс шашлику - у скільки обійдеться травневий шашлик

Отже, разом потрібно буде витратити 687 гривень. Якщо скидатися порівну, то на одну людину вийде 171,75 гривні. Набагато дешевше, ніж посидіти в ресторані, які у багатьох регіонах все одно зараз зачинені через карантин. 

Де дешевше купити соняшникову олію перед святами і скільки вона коштує

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Олександр Poison Нечай
Автор: Олександр Poison Нечай Журналіст
Перегляди: 52

Все по темі:

Пикник, Природа, Шашлик, Великдень, Травневі свята.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Привітання з Чистим четвергом 2021: листівки і картинки
02 Чистий четвер 2021: що можна і заборонено робити в цей день (інфографіка)
03 Відсутність смаку і нюху вже не показник: у хворих на коронавірус змінилися основні симптоми
04 Творець вакцини від коронавірусу поділився обнадійливим прогнозом для Європи
05 Зеленський раптово звільнив посла України в Австрії
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Красиві листівки і привітання на українській з наступаючою Страсною п'ятницею 2021
Красиві листівки і привітання на українській з наступаючою Страсною п'ятницею 2021
Чим пофарбувати яйця на Великдень: 7 натуральних фарбників
Чим пофарбувати яйця на Великдень: 7 натуральних фарбників
&quot;У мене є фан-клуб любителів чл*на Ківи&quot;: нардеп став героєм нового скандалу (відео 18+)
"У мене є фан-клуб любителів чл*на Ківи": нардеп став героєм нового скандалу (відео 18+)
По сусідству з Україною вперше виявили новий штам COVID-19 з Індії
По сусідству з Україною вперше виявили новий штам COVID-19 з Індії
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся