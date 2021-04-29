Готуємось до Пасхи та травневих свят: у скільки українцям обійдеться пікнік на вихідні

Настають травневі свята та Великдень, каже нам Капітан очевидність. А ось, що кажуть цінники на продукти, які необхідні для вилазки на природу - традиційно актуальне питання.

Нескладно здогадатись, що багато українців попри карантин та інші негаразди все ж виберуться у ліси, на ставки та річки, або ж просто вийдуть на подвір'я з мангалом. Щоб розуміти, з чим доведеться мати справу, "Телеграф" підрахував приблизну вартість середніх "посиділок". Розрахунок складали за умови, що у пікніку візьмуть участь чотири дорослі людини і їм знадобиться наступний шашличний набір:

- Свинина - 2 кг;

- Горілка - 0,5 л;

- Вино - 0,75 л;

- Мінеральна вода - 2 л;

- Сік - 2 л;

- Огірки - 1 кг;

- Помідори - 1 кг;

- Цибуля - 1 кг;

- Зелень;

- Соуси (кетчуп, майонез);

- Батон нарізній.

Нехай вас не дивують круглі цифри на деякі продукти. Ми брали середню ціну по Україні, бо розуміємо, що різниця в вартості продуктів між, наприклад, Луганською та Київською областями, буде вагомою.

Також ми не рахували вугілля, рідину для вогнища та дрова, бо у всіх можуть бути різні умови відпочинку.

Отже, разом потрібно буде витратити 687 гривень. Якщо скидатися порівну, то на одну людину вийде 171,75 гривні. Набагато дешевше, ніж посидіти в ресторані, які у багатьох регіонах все одно зараз зачинені через карантин.